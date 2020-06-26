“Hayatım boyunca her gün göz yaşartıcı gaza maruz kaldım”

İsrailli güçler tarafından 1948’de yerlerinden edildikten sonra 6.000 Filistinliye ev sahipliği yapan Batı Şeria, Beytüllahim’in kuzeyinde 0.071 kilometre karelik bir alan. Hayatı Aida mülteci kampında geçen Anas Anu Srour ise, her gün göz yaşartıcı gaza maruz kalmanın yıkıcı etkisini ilk elden yaşadı.

Srour kampı, “dünyadaki en savunmasız topluluk” olarak tanımlıyor.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley İnsan Hakları Merkezi tarafından 2017’de yürütülen bir araştırmaya göre araştırmaya katılan Aida sakinlerinin %100’ü evlerindeyken göz yaşartıcı gaza maruz kaldı. Ancak o günden bugüne pek de değişen bir şey olmadığını söyleyen Srour Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde yaşan Filistinlerin düzenli olarak İsrail tarafından kullanılan göz yaşartıcı gaza maruz kaldığını ifade ediyor. Srour’a göre geçtiğimiz üç yıl içinde 26.000’den fazla Filistinli göz yaşartıcı gazın yıkıcı etkilerinden dolayı tıbbi yardım almak zorunda kalmış.

Save the Children adlı sivil toplum kuruluşu Nisan ayında okul ve çevresindeki Filistinli çocuklara yönelik göz yaşartıcı gaz saldırısını belgelerken; Uluslararası Af Örgütü, “rahatsızlık yaratan küresel eğilimler” üzerine yaptığı araştırmaya İsrail güçleri tarafından muhalifleri bastırmak için kullanılan göz yaşartıcı gaz kullanımını da dahil etti.