Hayatın bir Türk dizisi olsaydı hangi şehirde çekilirdi?
Boğaz manzaralı İstanbul yalıları mı, taş sokaklı Ege kasabaları mı, yoksa doğunun gizemli havası mı seni anlatıyor? Eğer hayatın bir Türk dizisine dönüşseydi, senin hikayen hangi şehirde geçerdi? Karakterini, ruh halini ve iç dünyanı yansıtan şehri keşfetmek için hemen teste başla! 👇
30.04.2025 20:59
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Hayatın bir Türk dizisi olsaydı hangi şehirde çekilirdi?
1/8
İzlemekten en çok keyif aldığın dizi türü hangisi?
Psikolojik dram.
Absürt komedi.
Suç ve aile temalı diziler.
2/8
Şu anda ekranlarda olan dizilerden en çok hangisini seviyorsun?
İnci Taneleri
Kızılcık Şerbeti
Sahipsizler
3/8
Hangi meşhur dizi evinde yaşamak isterdin?
Aşk-ı Memnu'daki Ziyagil yalısı!
Sihirli Annem'deki meşhur ev!
Avrupa Yakası'ndaki Sütçüoğlu Apartmanı!
4/8
Peki, kendin için bir replik yazacak olsan bu hangisi olurdu?
“Ben kendime dönmeyi seçtim.”
"Bu yaptıkların için seni pişman edeceğim!"
"Bir gün buralara bir tek ben hükmedeceğim!"
5/8
Söyle bakalım, keyifli bir tatil için hangi ülkeyi tercih edersin?
İtalya
Fransa
Kanada
6/8
Bir dizi veya film müziği besteleyecek olsan, hangi enstrümana ağırlık verirsin?
Piyanonun o yumuşak tınıları...
Kesinlikle gitar ezgileri olurdu!
Bağlama soloları...
7/8
Söyle bakalım, yalnız kalmak istediğinde sana en çok hangisi keyif verir?
Yoga veya meditasyon yapmak. Ruhumu dinlendirmek çok iyi gelir!
Sessizlikte kitap okumak çok huzurlu hissettiriyor.
Kulaklığımı takıp temizliğe girişmek! İnanılmaz iyi geliyor!
8/8
Son olarak, hangi durumlarda yanına yaklaşmamalıyız?
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