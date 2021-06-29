Hayatını kaybeden polisin kolları 12 saatlik operasyonla nakledildi

Antalya’da beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen polis memurunun ailesince organları ve kolları bağışlandı.

DİNAMİT PATLAMASI SONUCU İKİ ELİNİ KAYBETMİŞTİ

AÜ Organ Nakli Koordinasyon ekibi Türkiye’nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan’a durumu aktardı. 9 yaşındayken İstanbul’da dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden 34 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır, İstanbul’dan Antalya’ya getirildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çift kol nakli yapılmak üzere Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın da katılımıyla gece yarısı ameliyata başlandı. 14 saatte tamamlanan ameliyatın ardından Ayılmazdır’ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

AÜ Hastanesi’nde 2010 yılında Cihan Topal’a, 2012 yılında Atilla Kavdır’a, 2016 yılında Mustafa Sağır’a, 2019 yılında ise Yusuf Oğuz Şimşek’e çift kol nakli yapılmıştı. (İHA)

