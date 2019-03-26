Hayatını mayın imha etmeye adayan Halepçeli Ali'nin 33 yıllık çalışma azmi

HALEPÇE (AA) - MAZIN BAQAL - Irak'ın Halepçe kentinde 1980-1988 yıllarında Irak-İran savaşı zamanında sınır hattında yerleştirilen yüz binlerce mayını gönüllü olarak imha eden Hoşyar Ali, 33 yıldır bölge insanını tehlikelerden koruyor. Ömrünü mayınlı tarlaları temizlemeye adayan 56 yaşındaki Ali, iki bacağını kaybetmesine rağmen çalışma azmiyle bugüne dek mayınları etkisiz hale getirmek için yılmadan çalışmasına devam ediyor. Irak'ın İran ile 8 yıl devam eden savaşta milyonlarca mayının döşendiği sınır bölgelerindeki tarlaları temizleyen Ali, 33 yıllık hikayesini AA muhabirine anlattı. İran-Irak savaşının yanı sıra 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta birçok bölgeyi ele geçirdikten sonra döşediği mayınların bir kısmını imha ettiğini söyleyen Ali, 33 yılda yüz binlerce mayın temizlediğini aktararak, "DEAŞ'ın yerleştirdiği 2 bin 700 mayını Musul'un Başik, Telskop, Hazır ve birkaç bölgede etkisiz hale getirdim." diye konuştu. Bu işle ilgili deneyimlerini anlatan ve 1980'lerin sonlarında İran'da birkaç aylık mayın imha eğitimi aldığını söyleyen Ali, daha sonra Irak'a dönerek tecrübesini kullanarak ülkede mayınlı bölgeleri temizlemeye çalıştığını ifade etti.

İki ayrı olayda bacaklarını kaybettiğini dile getiren Ali, sağ bacağını Halepçe'nin Bamo kasabasında Irak-İran savaşı esnasında döşenen mayına basarak kaybettiğini, sol bacağını ise Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in adamları tarafından 1994'te Süleymaniye'nin Pencevin bölgesinde döşenen tuzaklı mayının infilak etmesi sonucunda kaybettiğini aktardı. Ali, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bana verilen mayın imha kılavuzundaki bilgiler yetersizdi ve pek fazla ayrıntı içermiyordu. Bunun sonucunda iki ayrı olayda mayına bastım ve bacaklarım koptu. Taşların altında tuzaklanan mayınlar iki bacağımı benden aldı." İcra ettiği işi insani bir görev olarak nitelendiren Ali, sadece insanları değil, aynı zamanda bugüne dek çok sayıda hayvanı da ölüm tuzaklarından kurtardığını dile getirdi. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'da 2017'de başlatılan operasyonda gönüllü olarak çok sayıda tuzaklı patlayıcıyı etkisiz hale getirdiğini kaydeden Ali, şöyle konuştu: "DEAŞ'ın bıraktığı mayınların birçoğu saatli bombaydı. O patlayıcıları eline alan insanlar hayatını kaybediyordu. Bu olayların karşısında katkı sunmak istedim ve Musul'a gittim. Orada operasyon esnasında çok sayıda bombayı etkisiz hale getirdim. Bölgede herkes beni tanıyor ve biri bu konuda yardım istese gönüllü olarak hemen giderim." dedi.