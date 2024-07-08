Hayatının şokunu yaşadı! Annesiyle kocasının ilişkisini ifşa etti: 'Annemin kocama gönderdiği mesajı okuyunca kustum'

Hamile bir kadının hayatı, kocasını kendi annesiyle ilişkisinde yakaladıktan sonra altüst oldu. Dört aylık hamile olan 26 yaşındaki kadın, kocası duşta meşgulken mesajlarını okuduğunda şaşkına döndü.

'ALDATILDIĞIMDAN ŞÜPHELENİYORDUM'

Kadın, 30 yaşındaki eşiyle, beş yıldır ölen kocasının yasını tutan 52 yaşındaki annesi arasındaki müstehcen diyaloglara rastladı. Reddit'te konuşan kalbi kırık kadın, "Kocamın aldattığından şüpheleniyordum. Telefonunu karıştırdım ve gördüklerimi düşününce midem bulanıyor.

Annemin iç çamaşırlı fotoğraflarını gördüm ve o da fotoğraflarıyla cevap veriyordu. Hatta pişmanlık dolu bir mesaj bile gördüm. Kocam bana zarar vermek istemediği için belki de durmaları gerektiğini söylemişti ama annem her şeyi gizli tuttukları sürece bana zarar gelmeyeceklerini söylemiş. Ama beni en çok kızdıran şey birkaç gün önce gönderdiği mesajdı.

'KENDİMİ TEKRAR GENÇ VE SEKSİ HİSSETTİRDİN'

Annem kocama, 'Seni çok seviyorum. Düşündüğünden daha çok. Sevgili eski kocamın vefatıyla başa çıkmamda bana yardımcı oldun ve bunun için sana gerçekten teşekkür ediyorum. Senin için böyle bir sırrı saklamak zor biliyorum ve benim için de öyle. Kızımı tüm kalbimle seviyorum ama sonunda sevgiyi ve kalbin istediğini kabul etmek zorunda kalacak. Kocam öldüğünden beri, yaşlı bir kadın olduğum için kimsenin beni sevmeyeceğini düşünüyordum ama sen bana kendimi sevmeyi öğrettin ve kendimi tekrar genç ve seksi hissettirdin.' şeklinde mesaj atmıştı.

Babam beş yıl önce felçten öldü ve annem bir daha asla kimseyle çıkmayacağına yemin etmişti.

Bu ürpertici ilişkiyi ortaya çıkardıktan sonra, o mesajdan sonra seks yaptıklarını biliyorum çünkü o gece 'iş ve ücretli fazla mesai' nedeniyle sabah 1'e kadar eve gelmemişti. O mesajı okuduktan sonra gerçekten kustum. Mesajların ekran görüntülerini aldım ve videoları kendime gönderdim." diyerek anlattı.

Skandal metinler hakkında onunla yüzleştiğinde, adamın gözyaşlarına boğulduğu ve zihin oyunları oynamaya başladığı iddia ediliyor. Kadın, "Bana, onu terk edip çocuğumu babasız büyütürsem kötü bir anne olacağımı söyledi çünkü bir bebeğin zihinsel ve fiziksel olarak tam olarak büyümesi için hayatında bir babaya ihtiyacı vardır." dedi.

BOŞANMAYA KARAR VERDİ

Konuyu kendi eline aldı ve bir avukat tutup boşanma davası açmaya karar verdi. Bu çileden sonra, birkaç gece yalnız kalmak için bir motele yerleşti. Kadın son güncellemesinde güvenliğini teyit ediyor ve bir kuzeniyle yaşadığını belirtiyor. Aldatan eşi ve annesiyle tüm bağlarını koparmasına rağmen, onları unutmanın kolay olmadığını itiraf ediyor.

Paylaşımında son sözlerine yer veren kadın, "Annem bana birkaç saat önce mesaj attı ve dürüst olmak gerekirse cevap verecek yüreğim yok. Ayrıca durumumu yeniden düşünmemi sağladı.

'SANA VERDİĞİM ACI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM'

Annem, 'Sana verdiğim acı ve incinme için çok üzgünüm. Bu kadar ileri gitmesi hiç amaçlanmamıştı. Seni çok seviyorum, kalbimin her zerresiyle ama sen kurban değilsin. Bunu bana karşı kullanmaya ve tek torunumu görme hakkımı elimden almaya nasıl cüret edersin? Zalimsin. Bunu yaparsan, hayatını sonsuza dek pişmanlıkla yaşarsın. Lütfen bana bunu yapma. Ben senin annenim, seni seviyorum. (Kocamın adı) ile ilişkimizi bitirdim. Artık konuşmuyoruz. Lütfen bunu bir kenara bırak. Bir çocuk babası veya büyükannesi olmadan yetiştirilemez. Seni seviyorum. Lütfen beni ara.' diye mesaj attı.

Bir avukatım var ve bir daire arama sürecindeyim. Ne eski kocamı ne de annemi çocuğumun hayatına sokmaya hiç niyetim yok ama aynı zamanda çocuğumun birçok çocuk-baba bağlanma deneyiminden mahrum kalmasından da korkuyorum." ifadelerine yer verdi.

Çoğu kullanıcı her ikisiyle de bağlarını koparma kararını desteklerken, diğerleri ona ve çocuğuna gelecekte iyi dileklerini iletti. Bir kullanıcı şöyle dedi: "Bir arada durması ama aynı zamanda bunu gizli tutması inanılmaz. Dünyayı yakıp kavururdum. Metni ve videoları ailenin her iki tarafına da gönderirdim. Dünyaya söylerdim çünkü eğer kurban olmak istiyorsa, kurban olmasına yardım ederim."







