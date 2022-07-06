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Hayatlarının şokunu yaşadılar! Bağımsızlık Günü kutlaması saniyeler içinde cehenneme döndü

06.07.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de 4 Temmuz’daki Bağımsızlık Günü için evlerinin bahçesinde havai fişekli kutlama yapan bir aile, dehşeti yaşadı. Hava fişeklerin bir anda alev alması ile ortalık saniyeler içinde savaş alanına döndü.

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Bağımsızlık Günü kutlaması saniyeler içinde cehenneme döndü

ABD’de 4 Temmuz’daki Bağımsızlık Günü birçok noktada havai fişeklerle kutlandı. Evlerinin bahçesinde havai fişekli kutlama yapan bir aile ise dehşeti yaşadı. Hava fişeklerin bir anda alev alması ile ortalık savaş alanına döndü.

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Bahçede bulunan aile çocuklarını hızla kucaklarına alarak eve doğru kaçtı. Dehşet anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, ilk havai fişeğin yanlış patlaması sonucu havai fişeklerin bulunduğu kutunun alev aldığı ve tüm hava fişeklerin patladığı görüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

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11 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Indiana eyaletinde ise Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlenen hava fişek gösterisinde meydana gelen kazada 11 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Çocuğun annesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “O şeyleri almayın bile! Oğlumu havai fişek yüzünden bir daha asla göremeyeceğim. Sizin başınıza gelmeyeceğini asla düşünmeyin” dedi.

Californiya'da da yasadışı olarak düzenlenen havai fişek gösterisinde bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

(İHA)

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