Haydar Dümen, gazetesinde köşesinde okurlarının dertlerini dinleyerek sordukları sorulara yanıt veriyordu. Cinsel problemleri kendi bilgi birikimi ve yorumuyla aktaran Dümen'den acı haber geldi. Peki Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı? Ünlü yazar Haydar Dümen ile eşi Gül Dümen'in çocukları var mı? Ünlü yazar Haydar Dümen ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

HAYDAR DÜMEN NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Ülkenin en renkli doktorlarından biri olan Dümen, yalnızca cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de bilinirdi.

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen, koronavirüse yenik düştü.

Haydar Dümen'in ölüm haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu.

Mehmet Coşkun Deniz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın"

HAYDAR DÜMEN KAÇ YAŞINDAYDI?

Ünlü Yazar Haydar Dümen 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haydar Dümen'in cenazesi 10 Şubat Perşembe günü defnedildi.

HAYDAR DÜMEN İLE EŞİ GÜL DÜMEN'İN ÇOCUKLARI VAR MI?

Ünlü yazar Haydar Dümen ilk evliliğini 1995 yılında yaptı.

Haydar Dümen ile arasında 32 yaş farkı olan Gül Dümen 1963 dünyaya geldi. Haydar Dümen'in çocuğu yoktur.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 Uşak’ın İkisaray köyünde dünyaya geldi.

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen, 1948 yılında liseyi bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Dümen, 1955 yılında buradan mezun oldu.

1958 yılında nöropsikiyatri uzmanı olan Dümen 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli oldu ve yazın çalışmalarına ağırlık verdi.

Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.

HAYDAR DÜMEN'İN ESERLERİ:

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim

Soğumayan Ölüler

Nazik Adında Bir Kadın

Sağlık Ve Beslenme

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti

Cinsel Yaşam–1

Cinsel Yaşam–2

Cinsel Kültür

Cinsel Sorunlarınız

Cinsel Dünyamız

Evlilik

Gebelikten Korunma

Soğumayan Ölüler

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)

Gözlerinin Karası

Merhaba Yurttaş

Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)

Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)

Üç Ressam

Sağlık Ve Yaşam

Çocuğun Cinsel Eğitimi

GÜL DÜMEN KİMDİR?

Gül Dümen'in biri Bilgi Üniversitesinden mezun olmuştur. Gül Dümen'in Televizyon gazeteciliği bölümü ile psikoloji dalından olmak üzere 2 diploması vardır. Halen klinik psikolojisi üzerine master'ını tamamlamak üzeredir.

Gül Dümen, 1993 Yılında Dr. Haydar Dümen'le evlendi. 22 yıldır Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr. Haydar Dümen'in yanında, hem muayenehanesine gelen hastaları kabulde, hem de eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda onunla oldu.

