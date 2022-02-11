HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı? Ünlü yazar Haydar Dümen ile eşi Gül Dümen'in çocukları var mı?

Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı? Ünlü yazar Haydar Dümen ile eşi Gül Dümen'in çocukları var mı?

11.02.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydar Dümen uzun yıllar gazetedeki köşesinde okurlarından gelen sorulara yanıt verdi. Psikiyatrist, seksoloji uzmanı ve Haydar Dümen'e ilişkin flaş bir açıklama geldi. Peki Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı? Ünlü yazar Haydar Dümen ile eşi Gül Dümen'in çocukları var mı? Kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı? Ünlü yazar Haydar Dümen ile eşi Gül Dümen'in çocukları var mı?

Haydar Dümen, gazetesinde köşesinde okurlarının dertlerini dinleyerek sordukları sorulara yanıt veriyordu. Cinsel problemleri kendi bilgi birikimi ve yorumuyla aktaran Dümen'den acı haber geldi. Peki Haydar Dümen neden öldü? Kaç yaşındaydı? Ünlü yazar Haydar Dümen ile eşi Gül Dümen'in çocukları var mı? Ünlü yazar Haydar Dümen ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Haydar Dümen neden öldü?

HAYDAR DÜMEN NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti. Ülkenin en renkli doktorlarından biri olan Dümen, yalnızca cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de bilinirdi.

Haydar Dümen neden öldü?

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen, koronavirüse yenik düştü.

Haydar Dümen'in ölüm haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu.

Haydar Dümen neden öldü?

Mehmet Coşkun Deniz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın"

Haydar Dümen neden öldü?

HAYDAR DÜMEN KAÇ YAŞINDAYDI?

Ünlü Yazar Haydar Dümen 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haydar Dümen'in cenazesi 10 Şubat Perşembe günü defnedildi.

Haydar Dümen neden öldü?

HAYDAR DÜMEN İLE EŞİ GÜL DÜMEN'İN ÇOCUKLARI VAR MI?

Ünlü yazar Haydar Dümen ilk evliliğini 1995 yılında yaptı.

Haydar Dümen ile arasında 32 yaş farkı olan Gül Dümen 1963 dünyaya geldi. Haydar Dümen'in çocuğu yoktur.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 Uşak’ın İkisaray köyünde dünyaya geldi.

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı olan Haydar Dümen, 1948 yılında liseyi bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Dümen, 1955 yılında buradan mezun oldu.

1958 yılında nöropsikiyatri uzmanı olan Dümen 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli oldu ve yazın çalışmalarına ağırlık verdi.

Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü?

Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü?

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.

Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü?

HAYDAR DÜMEN'İN ESERLERİ:

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim
Soğumayan Ölüler
Nazik Adında Bir Kadın
Sağlık Ve Beslenme
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti
Cinsel Yaşam–1
Cinsel Yaşam–2
Cinsel Kültür
Cinsel Sorunlarınız
Cinsel Dünyamız
Evlilik
Gebelikten Korunma
Soğumayan Ölüler
Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)
Gözlerinin Karası
Merhaba Yurttaş
Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)
Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)
Üç Ressam
Sağlık Ve Yaşam
Çocuğun Cinsel Eğitimi

Ünlü yazar Haydar Dümen neden öldü?

GÜL DÜMEN KİMDİR?

Gül Dümen'in biri Bilgi Üniversitesinden mezun olmuştur. Gül Dümen'in Televizyon gazeteciliği bölümü ile psikoloji dalından olmak üzere 2 diploması vardır. Halen klinik psikolojisi üzerine master'ını tamamlamak üzeredir.

Haydar Dümen neden öldü?

Gül Dümen, 1993 Yılında Dr. Haydar Dümen'le evlendi. 22 yıldır Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr. Haydar Dümen'in yanında, hem muayenehanesine gelen hastaları kabulde, hem de eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda onunla oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur'da hareketli anlar! Eşi kapıyı açmadı, intihara kalkıştıBurdur'da hareketli anlar! Eşi kapıyı açmadı, intihara kalkıştı
Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'
50 lira çekti 50 bine satışa çıkardı50 lira çekti 50 bine satışa çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.