Büyük soygun! Paha biçilemiyor!

Polis, hırsızların ayrıca yakut işlemeli altından yapılmış bir fincanla, altlığını ve bir çay kaşığını da çaldığını duyurdu. Çalınan parçalarının toplam ağırlığının üç kilo ve piyasa değerinin 7 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
Sefer tası ve diğer parçalar, bir dönem dünyanın en zengin adamı olan Ali Han'ın şimdi müzeye dönüştürülen sarayından çalındı.
10 yıl önce de, başka bir müzeden Ali Han'ın ailesine ait bir kılıç çalınmıştı.
Pazar gecesi yapıldığı tahmin edilen hırsızlık Pazartesi sabahı fark edildi. Polis soygunu iki kişinin gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini açıkladı.
Hırsızlar, güvenlik kameralarını bozduğu için soygunla ilgili ipucu yok. Hindustan Times gazetesine göre soyguncular, sefer tası ve diğer parçalara zarar vermemek için sergilendikleri vitrinin kapısını söktüler.
YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE YAKUP ELMASININ DA SAHİBİ
2000 yılında müzeye dönüştürülen Nizam Müzesi'nde Ali Han'a 1937'de verilen pahalı hediyeler sergileniyor.
1724'te kurulan ve 1947'de lağvedilen Haydarabad prensliği, Hindistan'ın en büyük prensliğiydi.
1967'de ölen ve büyük bir mücevher koleksiyonunu bulunan Ali Han, dünyaca ünlü yumurta büyüklüğündeki Yakup Elması'nın da sahibiydi.
6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak
Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak
İki dev ülke alarm durumunda! Tansiyon çok yüksek
Rusya İdlib'teki hedeflerini açıkladı
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı
Okuyucu Yorumları 1 yorum