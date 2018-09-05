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Büyük soygun! Paha biçilemiyor!

05.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Hindistan'da Haydarabad'ın son nizamı (hükümdar) Osman Ali Han'ın pırlanta süslü altın sefer tasının, sergilendiği müzeden çalındığını açıklandı.

Büyük soygun! Paha biçilemiyor!

Polis, hırsızların ayrıca yakut işlemeli altından yapılmış bir fincanla, altlığını ve bir çay kaşığını da çaldığını duyurdu. Çalınan parçalarının toplam ağırlığının üç kilo ve piyasa değerinin 7 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Sefer tası ve diğer parçalar, bir dönem dünyanın en zengin adamı olan Ali Han'ın şimdi müzeye dönüştürülen sarayından çalındı.

10 yıl önce de, başka bir müzeden Ali Han'ın ailesine ait bir kılıç çalınmıştı.

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Pazar gecesi yapıldığı tahmin edilen hırsızlık Pazartesi sabahı fark edildi. Polis soygunu iki kişinin gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini açıkladı.

Hırsızlar, güvenlik kameralarını bozduğu için soygunla ilgili ipucu yok. Hindustan Times gazetesine göre soyguncular, sefer tası ve diğer parçalara zarar vermemek için sergilendikleri vitrinin kapısını söktüler.

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YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE YAKUP ELMASININ DA SAHİBİ

2000 yılında müzeye dönüştürülen Nizam Müzesi'nde Ali Han'a 1937'de verilen pahalı hediyeler sergileniyor.

1724'te kurulan ve 1947'de lağvedilen Haydarabad prensliği, Hindistan'ın en büyük prensliğiydi.

1967'de ölen ve büyük bir mücevher koleksiyonunu bulunan Ali Han, dünyaca ünlü yumurta büyüklüğündeki Yakup Elması'nın da sahibiydi.

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Anahtar Kelimeler:
HAYDARABAD Hindistan altın sefer tası Oman Ali Han

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hırsız yada hırsızlar paha bicmis...
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