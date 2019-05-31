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Hayırsever askerden koruma altındaki çocuklara iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 20:55 | Son Güncelleme

Adıyaman'a izne gelen jandarma uzman çavuş, Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altındaki çocuklara iftar yemeği düzenledi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş İrfan Budak, izne geldiği memleketi Adıyaman'da Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altındaki çocuklar için iftar verdi.

Kent merkezinde bulunan bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine 50 çocuk katıldı.

Hayırsever İrfan Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Kadir Gecesi olması nedeniyle koruma altındaki çocuklara iftar vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bekar olduğunu ama çocukları çok sevdiğini aktaran Budak, "Küçüklüğümden beri en büyük hayalim maddi durumum iyi olduğu zaman çocuk evlerinde kalan çocuklara iftar yemeği düzenlemek. Onların yalnız olmadığını hissettirmek istedim. İnanın çok mutluyum. Allah, oruçlarımızı kabul etsin. Tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum." dedi.

Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Sufi Yılancı ise sitede, 13-18 yaş aralığında bulunan erkek çocuklar ile 0-6 yaş arası kız çocuklarının barındıklarını kaydetti.

Budak'a çok teşekkür eden Yılancı, "Allah, askerimizin hayrını kabul etsin. Allah, kendisinden razı olsun. Gençlere ve çocuklara sahip çıkamayan toplum, geleceğine de sahip çıkamaz. Toplum olarak bu bilinçteki insanları görmek mutluluk verici. Özellikle de dezavantajlı çocuklara böyle iftar yemeği düzenlemek onları gerçekten mutlu ediyor." diye konuştu.

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