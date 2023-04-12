Haymatlos nedir, ne demektir? Haymatlos kimlere denir? İşte Haymatlos kimlik TDK sözlük anlamı

Haymatlos sözcük anlamı merak ediliyor. Atv'nin büyük bir ilgi ile takip edilen programı Müge Anlı'da Şevket Gül'ün hayat hikayesi işleniyor. Şevket Gül'ün Haymatlos olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte Haymatlos nedir, ne demektir? Haymatlos kimlere denir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Haymatlos kimlik TDK sözlük anlamı..

HAYMATLOS NEDİR, NE DEMEKTİR?

Vatansızlık (veya Yurtsuzluk), hiçbir devletle uyrukluk (vatandaşlık) bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terim. Bu statüye sahip kişilere Vatansız veya uluslararası yaygın terimle Haymatlos denmektedir.

TARİHÇE

Siyasal gerekçelere dayanarak devletler, uyruklarını yurtsuz duruma düşürebilmektedir. Naziler, 1933'te, 1914'ten sonra vatandaşlığa alınmış Yahudileri yurtsuz saymış; 1941'de ise bütün Yahudileri vatandaşlıktan çıkarmıştı. Devletler arasındaki toprak kavgası sırasında da insanlar yurtsuz kalabilir. Kağıt üzerinde vatandaş görünmesine rağmen siyasal baskılar nedeniyle devlet kurumlarıyla ilişki kuramayanlara fiili yurtsuzlar, de facto vatansızlar denilmektedir. Yurtsuzlar sıklıkla sınır dışı edilebilirler. Yurtsuzlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilirler.

