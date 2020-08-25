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Hayran bırakan güzellik! İsmi değişiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Merdivenli Koyu'nun isminin değişeceğini duyuran CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni isminin 'Oruç Reis' olacağını duyurdu. Antalya'nın Finike ilçesinde yer alan Oruç Reis Koyu, mavinin farklı tonlarını barındırdığı denizi ile dikkat çekiyor.

Hayran bırakan güzellik! İsmi değişiyor

Finike Belediyesi'nin Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis sismik araştırma gemisi personeli ve onları koruyan savaş gemilerinin kahraman askerlerine yönelik başlattığı destek kampanyası kapsamında, ilçedeki bir koyun adının, 'Oruç Reis' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Dün yapılan toplantıda ilçedeki Radyofor Koyu'nun altında bulunan 'Merdivenli Koyu’nun adının 'Oruç Reis Koyu' olarak değiştirileceği açıklandı.

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Bugün o koy önünde kısa bir açıklama yapan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Mavi Vatan'ımızda sismik araştırma yapan Oruç Reis gemimizin adını ölümsüzleştirmek adına, bu koyumuzun adını Oruç Reis olarak değiştirmiş bulunuyoruz" dedi.

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Finike'deki eşsiz güzellikteki koy dron ile havadan görüntülendi. Yeşille mavinin buluştuğu eşsiz güzellikteki koy hayran bıraktı.

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DHA

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