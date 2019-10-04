"Hayvan hakları konusunda uluslararası bir yasal düzenleme oluşturulmalı"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Vegan Derneği Türkiye Kurucu Başkanı Ebru Arıman, hayvanların, sahipli-sahipsiz, evcil hayvan, çiftlik ya da yaban hayvanı şeklinde ayrılmaması gerektiğini belirterek, "Hayvan hakları konusunda ülkeler arasındaki yasal farklılıkları ortadan kaldıracak uluslararası genel bir yasal düzenleme oluşturulmalı. Hayvana şiddet her yerde aynı derecede suç sayılmalı." dedi.

Arıman, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Hayvanları Koruma Günü"nün ifadesinin yanlış bir kullanım olduğunu, çünkü hayvanların korunmaya değil, haklarının tanınmasına ihtiyaçları bulunduğunu belirten Arıman, hayvanların haklarının 1 günle

sınırlandırılamayacağını, 4 Ekim'in bu hakların bir kez daha hatırlanacağı, hatırlatılacağı ve üzerinde düşünülen bir farkındalık günü olduğunu anlattı.

Hayvan hakları konusunda Türkiye'nin çok geride olduğunu dile getiren Arıman, şöyle devam etti:

"Biz evcil hayvanların şartlarını

tartışaduralım şu an Hollanda Hayvan İşleri Konseyi, tarımsal alanda mücadele edilen fare, meşe

kurdu ve çeşitli böcek türleri konusunda çalışmalar yapıyor. Konseyin raporuna göre, ekosistemde

önemli bir yere sahip olan bu hayvanlar, kuş ve memeli türleri için gıda işlevi görürken bitkilerin

üremesinde de önemli bir rol üstleniyor ve 'haşere' olarak adlandırılan bu canlılara yönelik kontrolün 'hayvan dostu' haline dönüştürülmesi gerek. Çünkü konseye göre, tarım ilacı ve kimyasal gübre

kullanımı doğadaki canlıların yaşam kalitesine zarar veriyor. Doğanın düzenini doğaya bırakmak, bir

nevi, insan müdahalesini sınırlamak."