"Hayvan hakları konusunda uluslararası bir yasal düzenleme oluşturulmalı"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Vegan Derneği Türkiye Kurucu Başkanı Ebru Arıman, hayvanların, sahipli-sahipsiz, evcil hayvan, çiftlik ya da yaban hayvanı şeklinde ayrılmaması gerektiğini belirterek, "Hayvan hakları konusunda ülkeler arasındaki yasal farklılıkları ortadan kaldıracak uluslararası genel bir yasal düzenleme oluşturulmalı. Hayvana şiddet her yerde aynı derecede suç sayılmalı." dedi.
Arıman, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
"Hayvanları Koruma Günü"nün ifadesinin yanlış bir kullanım olduğunu, çünkü hayvanların korunmaya değil, haklarının tanınmasına ihtiyaçları bulunduğunu belirten Arıman, hayvanların haklarının 1 günle
sınırlandırılamayacağını, 4 Ekim'in bu hakların bir kez daha hatırlanacağı, hatırlatılacağı ve üzerinde düşünülen bir farkındalık günü olduğunu anlattı.
Hayvan hakları konusunda Türkiye'nin çok geride olduğunu dile getiren Arıman, şöyle devam etti:
"Biz evcil hayvanların şartlarını
tartışaduralım şu an Hollanda Hayvan İşleri Konseyi, tarımsal alanda mücadele edilen fare, meşe
kurdu ve çeşitli böcek türleri konusunda çalışmalar yapıyor. Konseyin raporuna göre, ekosistemde
önemli bir yere sahip olan bu hayvanlar, kuş ve memeli türleri için gıda işlevi görürken bitkilerin
üremesinde de önemli bir rol üstleniyor ve 'haşere' olarak adlandırılan bu canlılara yönelik kontrolün 'hayvan dostu' haline dönüştürülmesi gerek. Çünkü konseye göre, tarım ilacı ve kimyasal gübre
kullanımı doğadaki canlıların yaşam kalitesine zarar veriyor. Doğanın düzenini doğaya bırakmak, bir
nevi, insan müdahalesini sınırlamak."
Ebru Arıman, hayvan hakları kanununda hayvanlar aleyhine ciddi hak ihlalleri ve boşluklar bulunduğunu dile getirerek, hayvan haklarının evrensel olduğunu, bir türe, yöreye, gruba, coğrafyaya göre derecelendirilemeyeceğini vurguladı.
- "Cezalar caydırıcı olmalı"
Hayvanlara yönelik suçlarda cezaların caydırıcı olması, paraya çevrilememesi, şiddet
uygulayan insanların sadece hayvanlar için değil, herkes için risk oluşturduğunun unutulmaması gerektiğini aktaran Arıman, şunları kaydetti:
"Hayvanlar, sahipli-sahipsiz, evcil hayvan, çiftlik ya da yaban hayvanı şeklinde ayrılmamalıdır. Tüm hayvanlar aynı derecede acı çeker ve hepsi yaşamak ister.
Hayvan hakları konusunda ülkeler arasındaki yasal farklılıkları ortadan kaldıracak uluslararası genel
bir yasal düzenleme oluşturulmalı. Hayvana şiddet her yerde aynı derecede suç sayılmalı. En
önemlisi, hayvanlar ülkelerin malı statüsünden çıkarılarak dünya canlıları olarak nitelendirilecek bir
düzenleme içine gidilmeli. Aksi takdirde ülkelerin bu konudaki yaklaşımları, inisiyatifleri ve öncelikleri
hayvanların yaşam hakkı üzerinde belirleyici rol oynamaya devam edecek.
Kozmetik hayvan deneylerinin kaldırılması yönünde başlattığımız bir çalışmanın sonunda olumlu netice aldık. Şu anda Türkiye'de de kozmetik ürünler hayvanlar üzerinde test edilmiyor. Şimdi fayton atları için ayrı bir çalışmamız var. Hayvan hakları konusundaki en büyük hak mücadelemiz veganlık üzerinden yürüyor. Çünkü veganlığı
seçerek ve bu konuda farkındalık çalışmaları yaparak birçok hayvanın yaşam hakkına dokunuyoruz, iz
bırakıyoruz."
Ebru Arıman, hayvan hak ve özgürlükleri konusunda yapılacak en temel eylemin eğitim olduğuna dikkati çekerek, bu doğrultuda, derneğe bağlı TVD Vegan Akademi'nin üniversiteler başta olmak üzere çeşitli toplumsal alanlarda
ücretsiz farkındalık eğitimleri verdiğini anlattı.
Bu konuda
Avrupa'dan da destek aldıklarını ifade eden Arıman, "Bu yıl 2019 Ekim ayından itibaren 6 aylık dilimde 48 üniversiteye
konuk olacağız, Türkiye'yi dolaşacağız. Bilenin bilmeyene karşı sorumlulukları var. İletişim, empati, farkındalık ve sorumluluk
geliştirmenin yegane yolu insanları eğitmekten, doğru bilgiyi paylaşmaktan geçiyor. Hayvan hakları konusunda
topyekun duyarlılığı ifade eden veganlık kavramı sadece bir beslenme şekli değil temelinde türler
arası eşitlik, adalet, özgürlük ve küresel barış gibi son derece hakkaniyetli ve barışçıl idealleri
barındıran bir yaşam biçimidir. Hayvanların hangi tür olursa olsun kötü muamele gördüğü bir sistem
dünya barışını da tehdit etmektedir." diye konuştu.
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