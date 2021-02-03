Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hayvan hakları kanunu ile ilgili düzenlemede gelinen son duruma ilişkin açıklama yaptı. Kendisi de hayvansever olan ve 'mirim' adlı köpeği bulunan Zengin, uzun ve titiz bir çalışmanın ardından söz konusu düzenlemenin tamamlanma aşamasına geldiğini ve yaklaşık iki hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

Zengin, hayvanları korumak için mükemmeli yapmaya dair bir gayretleri olduğuna dikkat çekerek, "Bu konu çok derin bir mesele ve çokça paydaşı var. İçişleri Bakanlığı, Hazine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bizim hukukçu arkadaşlarımızın katıldığı çok geniş kapsamlı bir çalışma. En önemlisi, bu noktaya dair yaklaşımı tamamen değiştiren bir kanun teklifi olacak" dedi.

SOKAĞA TERK EDİLİRSE PARA CEZASI

Zengin, 2014 yılında bu konuda hazırladıkları kanun teklifini hatırlatarak, "Bunun üzerinden bir değişiklik yapacağız. En belirgin fark, 'sahipli', 'sahipsiz hayvan' tanımı vardı. Biz bu tanımları ortadan kaldırmış olduk. 'Ev hayvanı' ve 'evcil hayvan' ifadesi olacak kanunda. Bir hayvanı sahiplenmeye önemli bir sorumluluk alanı getiriyoruz. Hayvanı sahiplendiğinizde artık ona ömür boyunca bakmayı taahhüt etmiş olacaksınız. Her bir hayvanın çipi olacak. Hayvanlar artık sokaklara terk edildiğinde idari para cezası olacak. Heves adına bir hayvan alıp daha sonra sağa sola atabileceğiniz; eşya, mal gibi telakki edilemeyecek. Belediyelere artık hayvan bakımı koruması konusunda zorunluluk getirilecek. Hayvan alımı artık şartlara bağlanacak. Aldığı an canlının bir kimliği olacak, kendini tanımlayan bir kimlik. O kimlikle beraber kime ait belli olacak. Yani o ilişkinin adı olacak. İlişki uzun olacak" diye konuştu.