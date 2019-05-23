Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan Kırmızıgül, "Hayvana şiddet, Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmalı. Hayvana karşı suç bir kamu görevlisi tarafından işlendiğinde cezaların daha da artırılması gerekir." dedi.

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.

Komisyon üyelerini bilgilendiren Kırmızıgül, hayvan bakımevlerinin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesini istedi. Petshoplarda hayvan satışının önüne geçilmesi gerektiğine dikkati çeken Kırmızıgül, "Petshoplarda hayvan satışının ve merdiven altı satışının yasaklanmasını istiyoruz. Hayvanlarını terk eden kişilere ciddi yaptırım uygulanması gerekiyor. Hayvana şiddet, Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmalı. Hayvana karşı suç bir kamu görevlisi tarafından işlendiğinde cezaların daha da artırılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızıgül, toplumun bakımevlerinden hayvan sahiplenmeye teşvik edilmesi, bütün ülkede hayvanlar için standart bir çipleme sistemine geçilmesi, hayvan sahiplerine eğitim ve sertifika alma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini dile getirdi.