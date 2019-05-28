"Hayvan polisi kurulmasını talep edeceğiz"

ADEM BALTA- TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "İlkokul 4. sınıftaki çocuklarımıza hayvan haklarının bir ders olarak okutulmasını teklif edeceğiz. Hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi için hayvan polisi kurulmasını isteyeceğiz." dedi.

Komisyonun çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren Yel, Türkiye ve dünyada hayvanların haklarının korunmasına yönelik ciddi bir kamuoyu beklentisi olduğunu, Meclis'in bu beklentiye karşılık vermek için yoğun bir çaba içerisine girdiğini ifade etti.

Yel, Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu'nun eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından kurulması teklifi, Meclisteki diğer partilerin desteği ve 12 gönüllü milletvekilinin katılımı ile kurulduğunu anımsattı.

Komisyonun büyük bir özveri ile çalıştığını anlatan Yel, hem mevzuattaki eksiklikleri hem de uygulamadaki sıkıntıları tespit ederek önerilerini TBMM Başkanlığına sunacaklarını kaydetti.

Hayvan haklarına ilişkin çalışmaları süren yasa teklifine kaynaklık edecek bir rapor hazırlayacaklarını belirten Yel, "En geç ekim ayına kadar raporumuzu hazırlayacağız. Bu konuda herkesin görüşlerini alarak konuyu tüm detaylarıyla ele alacağız. İlgili bakanlık, sivil toplum örgütleri, petshop derneklerinin yanında, belediyeler, üniversiteler ile hayvan saldırılarından zarar gören vatandaşlarımızı dinleyerek çözüm yollarını arayacağız." diye konuştu.