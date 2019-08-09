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Hayvan yetiştiricilerine sahte para ve çek uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Akın: "Sahte para ve çek konusunda yetiştiricilerimizin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz. Ayrıca kurbanları borca satmasınlar" - "Kurbanlık fiyatları ortalama 800 ile 1600 lira arasında"

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan yetiştiricilerini sahte para ve çek konusunda uyardı.

Akın, Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederek, Kurban Bayramı öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetiştiricilerin dikkatli olması uyarısı yaptı.

Yetiştiricilerin emeklerinin zayi olmasını istemediklerini anlatan İhsan Akın, "Sahte para ve çek konusunda yetiştiricilerimizin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz. Ayrıca kurbanları borca satmasınlar. Kurban kesecek insanlar da alacakları hayvanların kurban şartlarını taşımasına dikkat etsinler. Hayvanların sağlıklı olduğundan emin olsunlar. Alıcılar da satıcılar da bayram öncesi dikkat etmeli." dedi.

Akın, küçükbaş satışlarında arife gününden itibaren hareketlilik yaşanacağını anlatarak, "Küçükbaş hayvan fiyatları geçen yıl ile aynı. Canlı ağırlık kilogram fiyatı 20-22 lira arasında. Kurbanlık fiyatları ortalama 800 ile 1600 lira arasında." diye konuştu.

Kurban keseceklerin ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşları gözetmesini de isteyen İhsan Akın, "Kurban kesecekler, ihtiyaç sahiplerine kurbanı bizzat ulaştırmalı. Kurbanları dolaplarda bekletmek yerine, ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Kurban bağışında bulunacakların ise devletin önemli kurumları var, buralara bağışta bulunabilirler." şeklinde konuştu.

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Çek İhsan Akın kurban kurban bayramı Malatya sahte para

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