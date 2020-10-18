HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu

Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 23:27 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan kamyon devrildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, kasada bulunan 51 koyundan 8’i ise telef oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli ilçesine bağlı Kösereli Mahallesi Devrent mevkisinde meydana geldi. Karaman ili Ayrancı ilçesi istikametinden Erdemli istikametinde giden Kadir Ü. yönetimindeki 70 DN 105 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Kadir Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan kamyonun kasasında bulunan 51 küçükbaş hayvandan ise 8’i telef oldu.
Devrilen kamyon kaza yerinden kaldırılıncaya kadar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!
Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımıErdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı! X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
Bu kareyi paylaşarak konuştu: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan sosyal yardım vurgusu
Babacan'dan sosyal yardım vurgusu
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte telefon uygulaması' ile dolandırıcılık uyarısı
Bakanlık'tan uyarı: Bu sitelere itibar etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Gaziantep'te komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.