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Hayvan yüklü tır devrildi! 14'ü telef oldu, 11'i kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

Amasya merkeze bağlı Çavuş köyü yakınlarında 32 büyükbaş hayvanı taşıyan tır kontrolden çıkarak devrildi. Hayvanların 14'ü TIR'ın dorsesi altında kalarak telef olurken, 11'i telef olmadan kesildi.

İş makinesi çağrılan bölgede hayvanlar açılan çukura konuldu. Jandarma ve trafik ekiplerinin inceleme yaptıkları olay yerinde bazı hayvanlar kazayı kurtularak atlattı.

Amasya'da kahreden görüntü

Amasya'da devrilen tırın dorsesinde bulunan 32 büyükbaş hayvandan 14’ü telef oldu, kanlar içinde kalan 11 hayvan ise telef olmadan kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Van’dan Ankara yönüne büyükbaş hayvan götürmekte olan Mehmet Şirin Çakal yönetimindeki 27 AAJ 683 plakalı tır, Amasya merkeze bağlı Çavuş köyü yakınlarında kontrolde çıkarak devrildi.
Savrulma sonucu tırın dorsesinin altında kalarak ezilen hayvanlardan 14’ü telef oldu. Kanlar içinde kalan 11 hayvan ise sahibi tarafından telef olmadan kesildi.
Telef olan hayvanlar çağrılan iş makinesinin kazdığı çukura konuldu.
Jandarma ve trafik ekiplerinin inceleme olay yerinde inceleme yaptığı kazada diğer hayvanlar ise kurtuldu.
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Anahtar Kelimeler:
Amasya TIR telef

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