Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin çocukluğundan, at sevgisinin de Yörük atalarından geldiğini söyledi.

Ünsal, zor operasyonlar ve yorucu mesailerin ardından soluğu 2 bin metrekare alana kurulu bahçeli evinde alıyor. Burada 20 kedi, 3 at, 2 kaplumbağa ve 2 köpek besleyen Ünsal, sokakta bulduğu yaralı hayvanları da kendi imkanlarıyla tedavi ediyor.

MELİKE KINACI - Konyalı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal, yoğun ve stresli olan işinden arta kalan zamanını evinin bahçesinde baktığı çok sayıda kedi, köpek, at ve kaplumbağa ile geçiriyor.

"Burada 3 atımız var, 20 kadar kedimiz var. Dönem dönem sokak köpekleri de geliyor ama özellikle 2 tanesi sabit. Bu sayı bazen 7-8'e çıkabiliyor. 2 kaplumbağamıza da burada bakıyoruz. Tüm hayvanları çok severim ama özellikle atlara ayrı bir ilgim var. Biz 'sarıkeçili Yörükleri'ndeniz, çocukluğumuz atların içinde geçti. Atlar bizim Yörükler için vazgeçilmez hayvanlar. Babamın, dedemin her zaman atları vardı. Babamın da dedemin de her dönem en az üç tane atı olurdu. Atlarla tabiri caizse kopamıyoruz. Onlardan ayrı bir hayat düşünemiyorum. Hayatımı da planlarken aslında tamamen atlara ve diğer hayvanlara göre dizayn ediyorum."

Ünsal, hayvan bakımının maddi ve manevi anlamda bir sorumluluk gerektirdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hayvanlar için aylık ortalama 5 bin lira kadar bir masraf yapıyorum. Ancak hayatımın her döneminde şunu hissediyorum, inanırsanız 'hayvanların duası' dersiniz, inanmazsanız daha 'değişik bir sevgi' dersiniz, hayvanlar hayatıma her zaman güzellik katıyor. Onlara ne kadar harcasam, maddi ve manevi olarak daha fazlası geliyor bana. Hayatımın her döneminde önüm açılıyor, iyi noktalara geliyorum. Onların benim için dua ettiğine inanıyorum. İyi niyetli bir şekilde onlara sahip çıktığınız zaman manevi olarak, Allah tarafından güzel bir geri dönüş alıyorsunuz."

- "Bu sevgi, çocukluğumdan geliyor"

Hayvanların kendisini rahatlattığını, psikolojisi için faydalı olduğunu dile getiren Ünsal, şunları kaydetti:

"Çok stresli bir mesleğim var. Kanser ameliyatları yapıyorum, çok ağır operasyonlar yapıyorum. Hayvanlarla bu kadar haşır neşir olmasam bu stresi kaldıramayabilirdim. Onların sevgisi bana ciddi manada terapi gibi geliyor. Sıkıntılı, zor bir ameliyattan çıkınca hemen buraya geliyorum. Zaten her gün geliyorum ama ne zaman boşluğum olsa, mesaimden arta kalan zaman olursa kafelere ya da eğlence mekanlarına gitmek yerine kendimi buraya atarım. Bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bu sevgi, çocukluğumdan gelen bir alışkanlık."