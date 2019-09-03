"Hayvanlar hayatıma her zaman güzellik katıyor"

MELİKE KINACI - Konyalı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal, yoğun ve stresli olan işinden arta kalan zamanını evinin bahçesinde baktığı çok sayıda kedi, köpek, at ve kaplumbağa ile geçiriyor. Ünsal, zor operasyonlar ve yorucu mesailerin ardından soluğu 2 bin metrekare alana kurulu bahçeli evinde alıyor. Burada 20 kedi, 3 at, 2 kaplumbağa ve 2 köpek besleyen Ünsal, sokakta bulduğu yaralı hayvanları da kendi imkanlarıyla tedavi ediyor. Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin çocukluğundan, at sevgisinin de Yörük atalarından geldiğini söyledi. Hem insanlarla hem de hayvanlarla içli dışlı bir hayat yaşadığını anlatan Ünsal, "Mesleğimiz gereği insanlarla iç içeyiz ama hayvanlara da çok fazla düşkünlüğüm ve bağımlılığım var. Bazen kendimi sınadığımda, aslında bu sevgiden çok üzüldüğüm zamanlar da oluyor. Bazen yaralı hayvanlar görüyorum, kötü muameleler görüyorum. Aslında bu beni çok yıpratıyor ama kendimi yine de hayvanlarla ilgilenme, onları koruma içgüdüsünden alıkoyamıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Onlardan ayrı hayat düşünemiyorum" İşinden arta kalan zamanları hayvanlarıyla geçirdiğini belirten Ünsal, şöyle devam etti: "Burada 3 atımız var, 20 kadar kedimiz var. Dönem dönem sokak köpekleri de geliyor ama özellikle 2 tanesi sabit. Bu sayı bazen 7-8'e çıkabiliyor. 2 kaplumbağamıza da burada bakıyoruz. Tüm hayvanları çok severim ama özellikle atlara ayrı bir ilgim var. Biz 'sarıkeçili Yörükleri'ndeniz, çocukluğumuz atların içinde geçti. Atlar bizim Yörükler için vazgeçilmez hayvanlar. Babamın, dedemin her zaman atları vardı. Babamın da dedemin de her dönem en az üç tane atı olurdu. Atlarla tabiri caizse kopamıyoruz. Onlardan ayrı bir hayat düşünemiyorum. Hayatımı da planlarken aslında tamamen atlara ve diğer hayvanlara göre dizayn ediyorum." Sokakta bulduğu yaralı hayvanları tedavi etmek için sahiplendiğini anlatan Ünsal, veterinerlik üzerine çok sayıda kitap okuduğunu, bilgilerini geliştirdiğini dile getirerek hayvanların bakımlarıyla da ilgilendiğini vurguladı. - Hayvanlar için aylık 5 bin lira masraf yapıyor