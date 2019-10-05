İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, barınakta kanser tedavisi gören Foks isimli köpek ile temsili olarak ilçede hayvan haklarını gözetmeyi öngören sözleşme imzaladı.

Çiğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hayvan barınağında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Başkan Gümrükçü tarafından "Hayvan Hakları Sözleşmesi" imzalandı. Sözleşmeye, temsili olarak, barınakta kanser tedavisi gören Foks isimli köpeğin de patisinin baskısı alındı.

Sözleşmede, "Tüm canlılar sağlıklı bir yaşam hakkına sahiptir.", "Hiçbir canlıya duygusal ve bedensel şiddet uygulanamaz", "Canlıların dövüştürülmesi kabul edilemez.", "Hiçbir canlının ölümüne göz yumulamaz.", "Bu şehirde sahipsiz hiçbir canlı yoktur.", "Bütün canlılar Çiğli Belediyesinin koruması altındadır." maddeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Gümrükçü, sözleşmenin belediye meclisinin gündemine de geleceğini belirtti.