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Hayvanlar için "patili" sözleşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçede hayvan haklarını gözetmeyi öngören Hayvan Hakları Sözleşmesi'ni temsili olarak barınak köpeği "Foks" ile imzaladı - Belediye Başkanı Utku Gümrükçü: - "İlk kez bir belediye başkanı ve insan dışında bir canlı böyle bir sözleşmeye imza attı"

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, barınakta kanser tedavisi gören Foks isimli köpek ile temsili olarak ilçede hayvan haklarını gözetmeyi öngören sözleşme imzaladı.

Çiğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hayvan barınağında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Başkan Gümrükçü tarafından "Hayvan Hakları Sözleşmesi" imzalandı. Sözleşmeye, temsili olarak, barınakta kanser tedavisi gören Foks isimli köpeğin de patisinin baskısı alındı.

Sözleşmede, "Tüm canlılar sağlıklı bir yaşam hakkına sahiptir.", "Hiçbir canlıya duygusal ve bedensel şiddet uygulanamaz", "Canlıların dövüştürülmesi kabul edilemez.", "Hiçbir canlının ölümüne göz yumulamaz.", "Bu şehirde sahipsiz hiçbir canlı yoktur.", "Bütün canlılar Çiğli Belediyesinin koruması altındadır." maddeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Gümrükçü, sözleşmenin belediye meclisinin gündemine de geleceğini belirtti.

Sözleşmeyle ilçede yaşayan hayvanlara ekstra bir koruma sağlayacaklarını ifade eden Gümrükçü, "İlk kez bir belediye başkanı ve insan dışında bir canlı, böyle bir sözleşmeye imza attı. Kasım ayında da Çiğli ve İzmir genelinde hayvanseverleri davet ederek Çiğli Hayvan Hakları Platformu'nu kuracağız." diye konuştu.

İmza töreninin ardından etkinliğe katılanlar ve çocuklar, hayvan sevgisinin anlatıldığı "Haylaz Pati" adlı tiyatro oyununu izledi.

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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Çiğli hayvan hakları sözleşmesi izmir

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