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Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

30.11.2020 16:22 | Son Güncelleme:
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Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

İstanbul'da sosyal medyadan hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde, kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi amaçlı yaptığını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemlerin yer aldığı bir paylaşımda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çekmeköy'de ikamet ettiği belirlenen şüpheli Cem A. (37) evinde gözaltına alındı.

"PAYLAŞIMLARI İRONİ AMAÇLI YAPTIM"

Şüpheli polise verdiği ifadesinde, kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi amaçlı gerçekleştirdiğini anlattı.

Şüphelinin ikametinde bulunan köpek muhafaza altına alınarak Çekmeköy Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira idari para cezası kesilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (AA)

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