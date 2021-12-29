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Hayvanları sosyal medyadan böyle satıyorlarmış! Şifreleri: Gelin arıyoruz, damat arıyoruz

29.12.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği’nden yapılan açıklama ile merdiven altı hayvan üretip satanlara gözdağı verildi. Dernek Başkanı Burak Şahinkaya kayıt dışı satış yapanların şifreli konuşarak fiyat yerine puan sorduğunu söyledi. Sosyal medyada 'gelin arıyoruz', 'damat arıyoruz' şeklindeki şifreli konuşmalar da dikkat çekiyor. Şahinkaya, ''İnsanları salak yerine koyuyorlar. Bunun için devletimizin bir an önce müdahale etmesi gerekiyor'' dedi.

Hayvanları sosyal medyadan böyle satıyorlarmış! Şifreleri: Gelin arıyoruz, damat arıyoruz

Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Derneği Başkanı Burak Şahinkaya, kayıt dışı hayvan üretiminde şifreli satış olduğunu ileri sürerek, “Sosyal medya üzerinde satış yapanlar, evlerinde kedi köpek üretip satış yapanlar bunlar tespit edilip baskına gidilecek” dedi.

Başkanı Burak Şahinkaya, “Hiçbir şekilde bu hayvanların nasıl beslendiği, kontrolü yok. Vergisiz ve kontrolsüz bir şekilde şu anda müthiş bir şekilde mesajlaşma grupları üzerinden, sosyal medya gruplarından satışları mevcut. Bununla ilgili Türkiye genelinde çalışmalarımız var. Eş zamanlı olarak bu insanları tespit edeceğiz. Sosyal medya üzerinde satış yapanlar, evlerinde kedi köpek üretip satış yapanlar bunlara cezai işlem yapılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Sosyal medyada satışı gerçekleştirilen kedi ve köpeklerin, insanlar ekran görüntülerini alıp bize gönderiyorlar. Biz bunları biriktiriyoruz. Yılbaşından sonra bütün bu insanlar tespit edilecek. Emniyet güçleri tarafından pazarlık yapılacak. Kanıtlı bir şekilde internetten konuşulacak. Adresleri tespit edilip, o adreslerde baskınlar yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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ŞİFRELİ KONUŞUYORLAR: İNSANLARI SALAK YERİNE KOYUYORLAR

Başkan Şahinkaya, “Sadece Samsun’da binlerce kişi sosyal medyada işte kedi köpek sahiplendirme adı altında bunu yapıyor. Satışı yasak olduğu için de ‘fiyat nedir’ demiyorlar. ‘Bunun puanı kaç’ diye kodlandırmışlar. İşte ‘2 bin puanlık kedi lazım’, ‘1500 puanlık kedi lazım’. Veya ‘bu kedinin puanı kaç’ gibi puan üzerinde gidiyorlar. Bu çözüm değil. İnsanları salak yerine koyuyorlar. Bunun için devletimizin bir an önce müdahale etmesi gerekiyor. Sahiplendirme adı altında da değil artık alenen satış yapılıyor. Önceden bazı sitelerde ücretsiz sahiplendirme deniyordu. Belli miktar mama parası isteniyordu ama şu an alenen ‘bu kaç puan’, ‘bu kaç lira’ diye alenen yapıyorlar” şeklinde konuştu.

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''GELİN ARIYORUZ, DAMAT ARIYORUZ''

Sosyal medya gruplarındaki 'gelin arıyoruz', 'damat arıyoruz' şeklindeki konuşmalar da şifreli satışlara işaret ediyor.

''ARSA KİRALAYIP ÜRETİYORLAR''

Şahinkaya, “İşi daha da ilerletenler var. Arsa kiralayıp tamamen yasa dışı mesele tarlanı 4 tarafını kapatıyor telle. İçine 25-30 tane köpeği atmış. Perişan çamur içerisinde köpek üreten o kadar çok insan var ki. Bunu Samsun için değil Türkiye geneli için söylüyorum” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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