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Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

03.03.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

İzmit'te evinde kedi, köpek, kuş gibi çeşitli hayvanlar besleyen, komşularının şikayeti üzerine bu nedenle uyarılan Erdal D., 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Psikolojik sorunlar da yaşadığı öne sürülen Erdal D., ikna edilerek indirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı binada, komşuları evinde kedi, köpek, kuş gibi çeşitli hayvanlar besleyen Erdal D. hakkında belediyeye şikayette bulundu. Bunun üzerine belediye ekipleri Erdal D.'yi uyararak, hayvanları binadan uzaklaştırmasını istedi. Psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öne sürülen Erdal D., kendisine yapılan uyarı üzerine binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal D.'nin binanın önüne gelerek merdivenli araç ile kendisine ulaşmaya çalışan itfaiye ekiplerine çatıdan tuğla atması üzerine, bölgeye müzakereci polis yönlendirildi. Bina merdiveninden çatıya çıkan müzakereci polis, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından Erdal D.'yi bulunduğu yerden inmeye ikna etti.

GÜÇLÜKLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler tarafından çatıdan indirilen Erdal D., sağlık kontrolü için binadan çıkarıldığı sırada nöbet geçirip, saldırganlaştı. Yanındakilere ve kendisine zarar vermeye çalışan Erdal D. güçlükle sedyeye yatırıldı. Binadan çıkarılan Erdal D., ambulans ile polis eşliğinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

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