HABER

'Hayvansever çift kedi beslediği için dövüldü' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 19:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, emekli Alaeddin Çetinel (63) ile eşi Yeşim Çetinel (50), kedi besledikleri gerekçesiyle baba- oğul tarafından dövüldüklerini öne sürerek, polise başvurdu.

'Hayvansever çift kedi beslediği için dövüldü' iddiası

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, emekli Alaeddin Çetinel (63) ile eşi Yeşim Çetinel (50), kedi besledikleri gerekçesiyle baba- oğul tarafından dövüldüklerini öne sürerek, polise başvurdu. Çift, baba ile oğlundan şikayetçi oldu.
Alaeddin Çetinel, eşi Yeşim ile huzurlu hayat sürmek için Kemer'e yerleşti. Çetinel, evlerinin bahçesinde, kedi besledikleri gerekçesiyle ilçede emlakçılık yapan M.Y. tarafından 1 hafta önce tehdit edildiklerini iddia etti. Çetinel, M.Y.'nin, kendilerine kedileri beslemelerinin iyi olmayacağını söylediğini öne sürdü. Eşiyle yürüyüş yaparken, M.Y.'nin yanlarına geldiğini belirten Çetinel, küfredip, kendilerine saldırdığını ileri sürdü. 'Kediyi sevmek suç mu?' dedikleri M.Y.'nin kendisine yumruk attığını dile getiren Alaeddin Çetinel, araya giren eşine de yumruk attığını, bu sırada saldırganın oğlu olduğunu öğrendiği kişinin de kendilerine vurmaya başladığını söyledi. Eşine ve kendisine defalarca yumruk atıldığını, eşinin saçlarının yolunduğunu öne süren Çetinel, kendilerine saldırı anında kimsenin yardım etmediğini dile getirdi.
Olay sonrası yüzlerinde morluk, vücutlarında ise travmalar meydana geldiğini kaydeden Alaeddin Çetinel, Kemer Devlet Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra M.Y. ve oğlu hakkında polise gidip, şikayetçi olduklarını belirtti. Çetinel, baba- oğulun ceza alması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.

FOTOĞRAFLI

'Hayvansever çift kedi beslediği için dövüldü' iddiası'Hayvansever çift kedi beslediği için dövüldü' iddiası'Hayvansever çift kedi beslediği için dövüldü' iddiası

PARTNERKardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!Kardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
Aydın'daki terör soruşturmasında yargılanan İngiliz ile sevgilisine hapis cezasıAydın'daki terör soruşturmasında yargılanan İngiliz ile sevgilisine hapis cezası
Bora Aksu İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'daBora Aksu İlkbahar - Yaz 2019 defilesi Londra'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.