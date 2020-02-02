HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayvanseverler Saraçhane'de toplandı

Hayvanseverler Saraçhane'de toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:04 | Son Güncelleme

Hayvanseverler adına açıklama yapan Zuhal Ardahanlı: - "İstanbul'da sokaklardan toplanıp barınağa alınan 1.400, diğer bir duyuma göre 2.100 köpek ve yaklaşık 400 kedi nerede?"

İSTANBUL (AA) - Hayvanseverler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik faaliyetleri ve faytonlarda çalıştırılan atların durumunu sormak için bir araya geldi.

İBB'nin Saraçhane binasının karşısındaki 50. Yıl Parkında toplanan hayvanseverler adına açıklama yapan Zuhal Ardahanlı, faytonlarda çalıştırılan atların son durumu hakkında ilgili kurum ve kişilerin kamuoyunu somut belgelerle bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti.

"Unutulmamalıdır ki bu dünya hepimizin, yaşam bütün canlıların hakkıdır." diyen Ardahanlı, insan merkezli bakarak hayvanların yaşam hakkını hiçe saymanın hukuki, vicdani ve adaletli bir duruş olmadığını vurguladı.

Ardahanlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından il ve ilçe belediyeleri eliyle yasaya, vicdana, ahlaka uygunsuz toplama ve katliam haberleri geliyor. Yasaya, vicdana, ahlaka uygun hareket edilmesi gerekliliğini hatırlatırken şunu sormak istiyoruz: İstanbul'da sokaklardan toplanıp barınağa alınan 1400, diğer bir duyuma göre 2 bin 100 köpek ve yaklaşık 400 kedi nerede? Bu hayvanların akıbetiyle ilgili somut, şüpheye yer bırakmayan delillerle bize bilgi verilmelidir. Ayrıca kamuoyu da bilgilendirilmelidir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Yer: Bursa! Domuzlar market bastıYer: Bursa! Domuzlar market bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayvan Hayvansever protesto

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da karnı acıkan domuzlar markete girdi

Yer: Bursa! Domuzlar market bastı

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.