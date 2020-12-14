Hazımsızlık nedir? Belirtileri Nelerdir?

Sindirim sisteminde bir bozukluk olma ihtimalinin en büyük belirtilerinden biri olan hazımsızlık, genelde sanıldığının aksine başlı başına bir hastalık niteliği taşımaz. Peki nedir hazımsızlık, en sık rastlanan belirtileri nelerdir? Hazımsızlık tedavisi nasıl gerçekleşir? Yazımızda hazımsızlığa dair tüm merak ettiklerinizi ve cevaplarını bulabilirsiniz! Hazımsızlık Neden Olur? Bu rahatsızlığı yaşayan insanların günlük hayatını oldukça zorlaştıran hazımsızlığın çeşitli sebepleri vardır. Yemeklerden sonra yaşanan ve uzun süren aşırı doymuş hissetme hali insanları yemek yemekten bile soğutabilir. Başlıca hazımsızlık nedenleri olarak aşırı sigara ile alkol kullanımı ve bilinçsiz ilaç tüketimi gösterilebilir. Bu rahatsızlık en çok yemek sonrasında görüldüğü için “Hazımsızlık neden olur?“ sorusunun cevabı olarak çok fazla ve hızlı yemek yemek verilebilir. Bunun yanı sıra tüketilen besinin içeriği de hazımsızlığa sebep olabilir. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi en büyük nedenlerdendir. Çikolata ve soda gibi besinlerin aşırı tüketilmesi de sebepler arasında gösterilebilir. Stres, yoğun kaygı ve sinirlilik ise psikolojik hazımsızlık sebeplerinin başında gelir. Bunların yanı sıra gastrit ve ülser de hazımsızlığa sebep olur. Doktor kontrolü olmaksızın antibiyotik, ağrı kesici ve aspirin gibi ilaçların tüketimi de nedenler arasında sayılabilir. Tüm bu nedenlerin dışında, hastalıklar da hazımsızlık nedenlerinin arasında yer alır. Peptik ülser, mide kanseri, mide fıtığı ve obezite bunların başında gelir.

Hazımsızlık Belirtileri Nelerdir? İnsanların aklına en çok gelen sorulardan biri “Hazımsızlık nedir?” sorusundan sonra gelen “Hazımsızlık belirtileri?” nelerdir sorusudur. Özellikle yemeklerden sonra insanları zorlayan ağrılara sebep olan hazımsızlığın tespit edilebilmesi için hangi belirtilerin gösterildiği oldukça önem taşır. Eğer siz de besinlerin sindirimi konusunda zorluk yaşıyorsanız ve bunun hazımsızlık işareti olduğunu düşünüyorsanız belirtilere göz atmanızda fayda var. Hazımsızlığın insandan insana farklılık gösterebilecek belirtileri: Yemek yerken kısa bir süre sonra doyma hissi ve bununla beraber yemeğin bitirilememesi Gaz çıkarma ve geğirme

Mide bulantısı ve kusma

Midede şişkinlik

Yemekten sonra midede uzun süre geçmeyen rahatsız edici tokluk hissi

Mide ve göbeğin üst kısımlarında yaşanan yanma hissi

Karın guruldaması

Karın ağrısı

Midede gaz toplanması

Tuvalete çıkamama

Üst karın bölgesinden göğüs kafesine kadar uzanan bölgede uzun süre hissedilen ağrı Yukarıda gösterilen belirtiler en sık rastlanan hazımsızlık belirtileridir. Bunların yaşanması kişinin günlük hayatını oldukça zora sokar, bu sebeple bu belirtilerden en az biri bile sıklıkla başınıza geliyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna giderek detaylı muayeneden geçmelisiniz. Hazımsızlık Tedavisi Hazımsızlık bir hastalık değil de bir belirti olduğundan dolayı, tedavi edebilmenin en iyi yolu nedenlerini iyice öğrenip bu davranışlardan kaçınmak olur. Özellikle beslenmenin sebep olduğu hazımsızlığın tedavisi için beslenme alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve iyileştirilmelidir. Ağır, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden olabildiğince uzak durarak bu rahatsızlığı büyük ölçüde engelleyebilirsiniz. Öğünlerinizi az az ve sık sık olacak şekilde planlayabilirsiniz. Öğünler esnasında hızlı yemekten kaçınmalı, olabildiğince iyi çiğnemelisiniz. Bu alışkanlıklar sayesinde hazımsızlık şişkinlik sorununa sebep olmayı bırakır ve her yemekten sonra şişkinlik yaşamazsınız. Eğer beslenme düzeninizdeki değişiklik fayda sağlamıyorsa, hazımsızlık için ilaç kullanımı da öneriler arasındadır. İlaçların düzenli kullanımı sonucunda çok büyük oranda iyileşme gerçekleşir. Bunun için bir doktora göründükten sonra doktor kontrolünde kullanmanız da oldukça önemlidir. Hekim önerisi olmadan ilaç kullanımı yanlış sonuçlara neden olabilir. Doktorlara bu rahatsızlık ile ilgili en sık sorulan sorulardan birisi de “Hazımsızlık nefes darlığı yapar mı?” sorusudur. Nefes darlığı yapan hastalık reflüdür ve hazımsızlık reflünün bir belirtisidir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin mutlaka ciddiye alıp kontrol ettirmesi gerekir.