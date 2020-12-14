Hazımsızlık nedir? Belirtileri Nelerdir?

Sindirim sisteminde bir bozukluk olma ihtimalinin en büyük belirtilerinden biri olan hazımsızlık, genelde sanıldığının aksine başlı başına bir hastalık niteliği taşımaz. Peki nedir hazımsızlık, en sık rastlanan belirtileri nelerdir? Hazımsızlık tedavisi nasıl gerçekleşir? Yazımızda hazımsızlığa dair tüm merak ettiklerinizi ve cevaplarını bulabilirsiniz!
Bu rahatsızlığı yaşayan insanların günlük hayatını oldukça zorlaştıran hazımsızlığın çeşitli sebepleri vardır. Yemeklerden sonra yaşanan ve uzun süren aşırı doymuş hissetme hali insanları yemek yemekten bile soğutabilir. Başlıca hazımsızlık nedenleri olarak aşırı sigara ile alkol kullanımı ve bilinçsiz ilaç tüketimi gösterilebilir. Bu rahatsızlık en çok yemek sonrasında görüldüğü için “Hazımsızlık neden olur?“ sorusunun cevabı olarak çok fazla ve hızlı yemek yemek verilebilir. Bunun yanı sıra tüketilen besinin içeriği de hazımsızlığa sebep olabilir. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi en büyük nedenlerdendir. Çikolata ve soda gibi besinlerin aşırı tüketilmesi de sebepler arasında gösterilebilir. Stres, yoğun kaygı ve sinirlilik ise psikolojik hazımsızlık sebeplerinin başında gelir. Bunların yanı sıra gastrit ve ülser de hazımsızlığa sebep olur. Doktor kontrolü olmaksızın antibiyotik, ağrı kesici ve aspirin gibi ilaçların tüketimi de nedenler arasında sayılabilir. Tüm bu nedenlerin dışında, hastalıklar da hazımsızlık nedenlerinin arasında yer alır. Peptik ülser, mide kanseri, mide fıtığı ve obezite bunların başında gelir.
İnsanların aklına en çok gelen sorulardan biri “Hazımsızlık nedir?” sorusundan sonra gelen “Hazımsızlık belirtileri?” nelerdir sorusudur. Özellikle yemeklerden sonra insanları zorlayan ağrılara sebep olan hazımsızlığın tespit edilebilmesi için hangi belirtilerin gösterildiği oldukça önem taşır. Eğer siz de besinlerin sindirimi konusunda zorluk yaşıyorsanız ve bunun hazımsızlık işareti olduğunu düşünüyorsanız belirtilere göz atmanızda fayda var. Hazımsızlığın insandan insana farklılık gösterebilecek belirtileri:
Yemek yerken kısa bir süre sonra doyma hissi ve bununla beraber yemeğin bitirilememesi
Yukarıda gösterilen belirtiler en sık rastlanan hazımsızlık belirtileridir. Bunların yaşanması kişinin günlük hayatını oldukça zora sokar, bu sebeple bu belirtilerden en az biri bile sıklıkla başınıza geliyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna giderek detaylı muayeneden geçmelisiniz.
Hazımsızlık bir hastalık değil de bir belirti olduğundan dolayı, tedavi edebilmenin en iyi yolu nedenlerini iyice öğrenip bu davranışlardan kaçınmak olur. Özellikle beslenmenin sebep olduğu hazımsızlığın tedavisi için beslenme alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve iyileştirilmelidir. Ağır, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden olabildiğince uzak durarak bu rahatsızlığı büyük ölçüde engelleyebilirsiniz. Öğünlerinizi az az ve sık sık olacak şekilde planlayabilirsiniz. Öğünler esnasında hızlı yemekten kaçınmalı, olabildiğince iyi çiğnemelisiniz. Bu alışkanlıklar sayesinde hazımsızlık şişkinlik sorununa sebep olmayı bırakır ve her yemekten sonra şişkinlik yaşamazsınız. Eğer beslenme düzeninizdeki değişiklik fayda sağlamıyorsa, hazımsızlık için ilaç kullanımı da öneriler arasındadır. İlaçların düzenli kullanımı sonucunda çok büyük oranda iyileşme gerçekleşir. Bunun için bir doktora göründükten sonra doktor kontrolünde kullanmanız da oldukça önemlidir. Hekim önerisi olmadan ilaç kullanımı yanlış sonuçlara neden olabilir. Doktorlara bu rahatsızlık ile ilgili en sık sorulan sorulardan birisi de “Hazımsızlık nefes darlığı yapar mı?” sorusudur. Nefes darlığı yapan hastalık reflüdür ve hazımsızlık reflünün bir belirtisidir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin mutlaka ciddiye alıp kontrol ettirmesi gerekir.
İnsanlar, daha büyük sindirim sistemi hastalıklarıyla mücadele etmemek adına bir semptom olan bu rahatsızlığı engelleme amacıyla hazımsızlık giderici karışımlar yapmaya çalışırlar. Bir hastalıktan ziyade belirti olan “Hazımsızlık ne iyi gelir?” sorusunu da beraberinde getirir. Bu rahatsızlığı önlemek için halk arasında en çok bilinen yöntemlerden biri hazımsızlık için çay yapmaktır. Akşam yemeğinden sonra çoğu evde çay demlenir, her zaman içtiğiniz çayı bitki çayları ile değiştirirseniz bu semptomu önlemek için adım atmış olursunuz. Bu belirtiyi önceden engelleyebilmek için bilinen en faydalı bitki çaylarından biri rezenedir. Hazımsızlığın en büyük belirtisi olan şişkinliğe iyi gelen rezene çayı, aynı zamanda sindirimi de kolaylaştıran bir içecek olma özelliği taşır. “Hazımsızlık ve şişkinliğe ne iyi gelir?” sorusunun bir diğer cevabı da stresten uzak durmaktır. Stresli bir hayat beraberinde birçok sağlık sorununu getirebileceği gibi hazımsızlığın da başlıca sebeplerindendir. Meditasyon yapma, klasik müzik dinleme ve yürüyüşe çıkma gibi insanı stresten uzaklaştıran aktiviteleri yaparak stresinizi azaltır ve hazımsızlığın da içinde bulunduğu birçok sağlık sorununu en başından engelleyebilirsiniz. Bu rahatsızlığı önlemek isteyenlerin yapması gereken bir diğer şey ise uyumadan en az 1-2 saat öncesine kadar yemek yememek olur. Dolu bir mide ile uyumak beraberinde hazımsızlık ve şişkinliği getirir. Gece yeme alışkanlığını sonlandırarak, bu semptomu göstermeyebilir ve sindirim sistemi hastalıklarıyla baş etme zorunda kalmazsınız.
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