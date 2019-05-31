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Haziran ayı burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 30.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

Haziran ayının genelinde gezegen hareketleri bir hayli fazla olacak. Bunlara ek olarak bir de Neptün retro hareketine başlayacak.

Haziran ayı burç yorumları

KOÇ

koc

Haziran ayı sizler için tempolu başlıyor. Maddi konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Bu ay her şeye aynı anda yetişmek zorunda kalabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

Haziran ayının başlamasıyla önceliğiniz kendiniz olmalıdır. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. Ayın ilk haftası maddi durumunuza odaklanacağınız bir şekilde başlıyor. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

Haziran ayına başladığınızda sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz. Sonrasında zaten çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay size hayatınızın her alanında yeni fırsatlar sunmaya geliyor. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

Haziran ayına başladığınızda çok sosyalsiniz. Evde oturmak yerine sürekli dışarıda dostlarınızla, partnerinizle vakit geçirebilirsiniz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay eskiyi silmek için güzel bir fırsat sağlayacaktır. DEVAMI

ASLAN

aslan

Haziran ayına başladığınızda daha çok gelecekte yapmak istediklerinize odaklanacaksınız. Bu bir kariyer hedefi de olur, bir yatırım hedefi de. Önce siz ne istiyorsunuz ve ne yapmanız gerekli bunu artısıyla eksisiyle değerlendireceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. DEVAMI

BAŞAK

basak

Haziran ayına başladığınızda seyahat planları gündeminizde olabilir. Enerjik bir başlangıçla bu aya merhaba diyorsunuz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay geleceğinize yönelik yapmak istedikleriniz için size güç verecektir. DEVAMI

TERAZİ

terazi

Haziran ayına maddi koşullarınıza önem vererek başlıyorsunuz. Gelirleriniz ve giderleriniz arasında bir düzen tutturmak isteyebilirsiniz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay ile yeni bir eğitime başlamaya karar verebilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

Haziran ayına başladığınızda enerjinizi partnerinize harcıyorsunuz. Birlikte planlar yapabilirsiniz. Uzun zamandır yalnız kalmadıysanız kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay ekonomik durumunuzu iyileştirecek yeni bir fırsat sunabilir. DEVAMI

YAY

yay

Haziran ayına başladığınızda iş hayatınız ön planda olabilir. Altınızda çalışan ekiple yeni projeler üstüne oturup kafa yorabilirsiniz. Sağlığınızı zaman zaman ihmal ediyorsunuz. Kısa molalar vererek biraz dinlenmelisiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

Haziran ayına şansla başlıyorsunuz. Şansızın her konuda açık olduğu bir süreçtesiniz. Aşk hayatınızda da sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay sağlığınızda yeni bir başlangıca sebep olabilir. DEVAMI

KOVA

kova

Haziran ayına ailenize ve evinize daha çok vakit harcayarak başlıyorsunuz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniayda sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda yeni bir başlangıç sizleri bekliyor olacak. DEVAMI

BALIK

balik

Haziran ayına başladığınızda yoğun bir iletişim trafiği yaşayabilirsiniz. Tempolu hayatınızda bazen de kendinize vakit ayırmanız gerekebilir. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniayda ailecek sevineceğiniz yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. DEVAMI

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