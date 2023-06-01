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Haziran ayı burç yorumları! 2023 Haziran ayında burçları neler bekliyor?

01.06.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını Haziran ayında neler bekliyor? Aylık burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 2023 Haziran ayında aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Haziran ayı burç yorumları! 2023 Haziran ayında burçları neler bekliyor?

Haziran ayı Yengeç mevsimi ve iki retroyu beraberinde getirecek. Haziran ayı özellikle aşk hayatında bazı belirsizlik yaşanmasına neden olacak. Ayın ilk haftası 3 Haziran’da Yay burcundaki dolunay ile başlıyor ve bu durum geçmişteki bazı konuların yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Ayın sonraların doğru ise Oğlak burcundaki retroyla birlikte sınırlarınızı yeniden belirlemeniz gerekebilr.

KOÇ

Haziran ayına sakin bir başlangıç yapmayı denemelisiniz. Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizi doğrudan etkileyecek. Plüton Oğlak burcuna doğru hareket ettiğinde ise özellikle iş ve kariyer odaklı meseleleri görüşmek isteyeceksiniz. Bu ay iletişim sizden yana olacak. İletişim kanallarındaki bu pozitif havayı aşk ve iş hayatınızda doğrudan kullanmayı denemelisiniz.

BOĞA

Haziran ayının ilk haftasında aşk hayatınızda köklü bir değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte mevcut partnerinizle aranızda bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Kendinizle başbaşa kalarak iç sesinize kulak vermeniz gereken bir dönemdesiniz. Bu dönemde arkadaşlarınızla zaman geçirerek kafa dağıtmayı tercih edebilirsiniz. Birbirinden eğlenceli maceralar sizi bekliyor. Sadece bir süreliğine de olsa hayatın akışına teslim olun ve kürek çekmek yerine akıntıya kapılın.

İKİZLER

Güneş Yengeç burcuna doğru hareket ederken aşk hayatınızla alakalı olarak hiç beklemediğiniz gelişmeler sizi bulacak. Önümüzdeki birkaç hafta, yeni bir en iyi arkadaş bulduğunuzu veya romantik bir ortaklıkta yeni yakınlık seviyelerine ulaştığınızı göreceksiniz. Bu ay sınırlarınıza net bir şekilde yeniden bakmalısınız. Sınırların duvar olduğunu düşünmeyin. Duygusal gardınızı çok yüksek tutarsanız, bağlarınızı geliştirmek için bu fırsatları kaçırabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu ay tamamen arkadaşlık ilişkilerinize yöneleceğiniz bir mevsimin başlangıcı olacak. Kendinizi ifade etme konusunda kimi zaman zorlansanız da empati yeteneğiniz sayesinde bu durumun üstesinden kolaylıkla gelebileceksiniz. Artık kabuğunuzdan çıkarak tabularınızı yıkmanın zamanı geldi. Kişisel kurallarınıza sıkışıp kaldığınızda aslında ne kadar çok şey kaçırdığınızı net bir şekilde fark edeceksiniz. Tren sizden önde olsa da hala ona yetişme şansına sahip olduğunuzu unutmayın.

ASLAN

Haziran ayının ilk haftası sizin için tamamen romantik bir atmosferin başlangıcı olacak. Havada resmen aşk kokusu var ve siz bu havaya kapılıp gitmeye hazırsınız. Son dönemlerde sadece kendinize odaklanarak adeta dış dünyadan soyutlandınız. Ancak bu dönemi bitirmek tamamen sizin elinizde ve bu gücünüzü kullanın. Satürn’ün geri hareketiyle birlikte daha çok sosyalleşeceğiniz zamanların penceresini açıyorsunuz.

BAŞAK

Yay burcundaki dolunay Haziran ayıyla birlikte bazı güç dengelerinin değişmesine neden olacak. Bu durumda beraberinde siz istemesiniz dahi güç savaşlarının merkezinde kalmanıza neden olacak. Satürn, ortaklıkla ilgili 7. Evinizde geri hareket ettiğinde, bir ilişkinin geliştiğini görürsünüz. Bu, romantik bir ilişki formatını değiştirmek veya geleceğe dair daha somut adımlar atmak anlamına gelebilir. Yıldızların tek istediği, her türlü sevgide en iyi benliğiniz olmak için neye ihtiyacınız olduğu konusunda kendinize karşı dürüst olmanızdır. Yengeç mevsimi, sonunda birini gerçek yüzleriyle görseniz bile, bir ömür boyu hatırlayacağınız deneyimlere sahip olacaksınız.

TERAZİ

Plüton Oğlak burcuna doğru hareket ettiğinde iş ve kariyer anlamında dengeyi bulma konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Durumları sorgulamanız ve yaptığınız çıkarımlara göre hareket etmeniz gerekebilir. Bu gezegensel hareketlenme aynı zamanda ev ve aile ile ilgili olarak 4. evinizi aydınlatacak. Satürn’ün geriye doğru hareketiyle birlikte kendinize dinlenmek için daha fazla zaman ayırma arzusu içinde olacaksınız. Bu ay Yengeç mevsiminin başlamasıyla birlikte kendinizi her zamankinden daha çekici ve güzel hissedeceksiniz.

AKREP

Yay burcundaki dolunayda gözünü kapıda ve eliniz telefonda olsun. Çünkü uzun süredir beklediğiniz bir haberi almak üzeresiniz. Kendinize olan güveniniz auranızın yarattığı enerjiyle bir anda yükselecek. Bu durumu sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak için kullanabilirsiniz. Satürn’ün geriye doğru yaptığı hareketlenme ile birlikte aşk hayatınızda kendinizi daha doğru bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ruhsal sağlınızı yeniden kazanmak adına istek ve arzularınızı gözden geçirmeyi düşünebilirsiniz.

YAY

Haziran ayının ilk haftasında gerçekleşecek dolunayla birlikte sosyal anlamda kendinizi büyük bir kaousun ortasında bulabilirsiniz. Ayın bu güçlü evresinde diğer kişiler tarafından anlaşılabilmek sizin için daha da zor olacak. Bu durum sosyal anlamda çevrenizde bazı çekişmelerin yaşanmasına neden olabilir. Bu gerimli ruh halinden sıyrılmak için kendinizle başbaşa kalarak zaman geçirmeyi deneyebilirsiniz. Bu derin bir nefes alarak kendinizi dinlemek için size kısa bir mola alanı yaratabilir. Plüton’un Oğlak burcunda yaptığı geri hareketlenme özellikle kariyer ve iş anlamında meseleleri bir kez daha gözden geçirmeniz anlamına gelebilir.

OĞLAK

Plüton’un burcunuza yaptığı geri hareketlenmeyle birlikte aslında geçmişte gelen meseleleri çözerek dönüşümün ilk adımlarını atıyorsunuz. Değişim rüzgarına kapılmaya hazırsınız. Yönetici gezegeniniz Satürn, bu ay Oğlak burcunda geri gidiyor. Geriye doğru dansı sırasında yıldızlar, duygularınızla yaratıcı olmanızı, duvarları indirmenizi ve daha açık olmanızı ister. İletişiminizde mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Bu ruh hali aslında kendinizi ifade etme durumu söz konusu olduğunda kontrolün tamamen sizde olduğunu gösterecek.

KOVA

Mart ayında, dönüştürücü gezegen Plüton, Oğlak burcundan ayrılarak ve burcunuza girerek bir değişim geçirdi. Ancak bu ay Plüton geri harekette ve kısaca Oğlak burcuna dalarak eski haline geri dönüyor. 20 Ocak 2024'te burcunuza dönecek ve yaklaşık 19 yıl boyunca yerinde kalacak. Zodyak'ın en insanseveri olarak tanınıyorsunuz. Haziran ayından özellikle daha fazla sosyalleşecek ve yeni insanlarla tanışarak çevrenizi genişleteceksiniz. Kendinizi yeni bir oluşumun içinde bulacaksınız. Bu durum zorlu şartlarda kendinizi yeniden yaratmanıza yardımcı olacak.

BALIK

Mayıs ayınının hayal kırıklığını Haziran ayına da taşıyacaksınız. Bu durum sosyal anlamda daha fazla sorumluluğu da beraberinde getirecek. Sosyal çevrenizdeki kişilerin sorunlarını kendinize dert edineceğiniz ve çözmek için büyük bir efor sarf edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kendinize öncelik vermelisiniz ve durumları daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için iç sesinizi dinlemelisiniz. Aksi halde işlerin kontrolden çıktığını hissedebilirsiniz.

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