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  4. Haziran ayında şaşkına çeviren manzara! Görenler telefonlarına sarıldı

Haziran ayında şaşkına çeviren manzara! Görenler telefonlarına sarıldı

17.06.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Eflani ilçesinde yaz ayının ortasında etkili olan dolu yağışı sonrası yollar beyaza bürünürken, ortaya ise kıştan kalma manzara çıktı. Öte yandan Eskişehir’in İnönü ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haziran ayında şaşkına çeviren manzara! Görenler telefonlarına sarıldı

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurgelik köyünde sağanak yağış öncesi dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı ile birlikte her taraf beyaz örtüyle kaplanarak adeta yaz ayını kışa çevirdi. Sürücüler, doludan dolayı beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bir sürücü beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlerken o anları ise cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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ESKİŞEHİR'DE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Eskişehir'in İnönü ilçesinde günün öğle saatleri sonrası sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Neredeyse ceviz büyüklüğünde olan dolu görenleri şaşırtırken, ilçenin bazı noktalarında yaşam olumsuz etkilendi.

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Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

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İlçeyi etkisi alan dolu yağışı bir vatandaşın cep telefon kamerası ile görüntülendi. (İHA)

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Eskişehir Karabük dolu

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