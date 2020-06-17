Hazırlaması oldukça kolay olan en trend oya modelleri...

Çağlar boyu özellikle de çeyizlerin olmazsa olmazı olan oyaların, kamış çubuklarla şekil vermekten boncuk işlemesine kadar yüzlerce farklı yapılan modeli var. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için yapabilir veya yapıp satarak bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Sanılanın aksine oya işlemek modele göre değişse de zor değil. Özellikle yeni başlayanlar için yapımı kolay ve çok eğlenceli oya modelleri bulunuyor. En çok tercih edilen modelleri ise sizin için derledik.

YAPIMI KOLAY OYA MODELLERİ

Tülbent oyaları hızlı yapılan oya modellerinin şüphesiz en başında gelir. Bunu sade tutmak veya şık bir tasarım olarak işlemek tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Boncuk ve pullarla yapılan oya modelleri hem günlük kullanım için hem de çeyizlerde en çok tercih edilen modeller arasında yer alır. Aynı şekilde çiçek oyası, kelebek oyası, kürdan oyası, boncuklu örümcek oyası ve bayram şekeri oyası yapımı kolay ve eğlenceli olan oya modellerinden birkaç tanesi.

OYA MODELİ ÇIKARIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Hangi modeli yapmak istediğinize karar verdikten sonra, öncelikle kullanacağınız malzemeleri tedarik etmelisiniz. Kaç numara ip kullanılmalı, serum, halka, boncuk, pul gibi malzemeler kullanılmış mı, dikkat etmelisiniz. Eğer parçalı yapılıp sonra birleştirilen bir model seçtiyseniz en az 2 parça yapıp modeli görünür kılmanız daha sağlıklı bir adım olur. Modeli kendiniz üretmek isterseniz de hayal gücünüzle birlikte gözünüzün gördüğü her şeyin modelini çıkartabilirsiniz.