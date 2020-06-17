Hazırlaması oldukça kolay olan en trend oya modelleri...

Çağlar boyu özellikle de çeyizlerin olmazsa olmazı olan oyaların, kamış çubuklarla şekil vermekten boncuk işlemesine kadar yüzlerce farklı yapılan modeli var. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için yapabilir veya yapıp satarak bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Sanılanın aksine oya işlemek modele göre değişse de zor değil. Özellikle yeni başlayanlar için yapımı kolay ve çok eğlenceli oya modelleri bulunuyor. En çok tercih edilen modelleri ise sizin için derledik.
Tülbent oyaları hızlı yapılan oya modellerinin şüphesiz en başında gelir. Bunu sade tutmak veya şık bir tasarım olarak işlemek tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Boncuk ve pullarla yapılan oya modelleri hem günlük kullanım için hem de çeyizlerde en çok tercih edilen modeller arasında yer alır. Aynı şekilde çiçek oyası, kelebek oyası, kürdan oyası, boncuklu örümcek oyası ve bayram şekeri oyası yapımı kolay ve eğlenceli olan oya modellerinden birkaç tanesi.
Hangi modeli yapmak istediğinize karar verdikten sonra, öncelikle kullanacağınız malzemeleri tedarik etmelisiniz. Kaç numara ip kullanılmalı, serum, halka, boncuk, pul gibi malzemeler kullanılmış mı, dikkat etmelisiniz. Eğer parçalı yapılıp sonra birleştirilen bir model seçtiyseniz en az 2 parça yapıp modeli görünür kılmanız daha sağlıklı bir adım olur. Modeli kendiniz üretmek isterseniz de hayal gücünüzle birlikte gözünüzün gördüğü her şeyin modelini çıkartabilirsiniz.
Genç kızların çeyizlerinde mutlaka bulunan iğne oyası, yapımı zahmetli olsa da şık görünümünden dolayı tercih edilir. En çok tercih edilen modeller ise, fiyonk modelleri, sinek kanadı, renkli çiçek motifleridir. Düğümle yapılan iğne oyaları çoğunlukla, yastık, havlu, bohça kenarları ve yemenilere işlenir.
Yapılan modele göre değişkenlik gösterse de çoğunlukla ön işlem olarak “zürafa” şeridini çekmeniz gerekir. Zürafa modelini yapmak için işe ipi iğneye geçirip düğüm atarak başlamanız gerekir.
Bu işlemden sonra ipin ucu kumaşın ve iğnenin üstünde kalacak şekilde iğneyi kumaşa batırın.
İğneye ipi iki defa doladıktan sonra kumaştan yavaşça çekin ve iki ipin ortasından iğneyi geçirin.
Bu düğümü tamamladıktan sonra aynı işlemi yan tarafa geçerek tekrarlayın.
Bu şekli tüm kenarlara işledikten sonra zürafa modelini yapmış olursunuz.
Düğümleri sıkı yapmanız önemlidir. Böylece oya gevşemez ve uzun ömürlü olur.
Ülkemizde çeyiz serme geleneği özellikle bazı bölgelerimizde hala devam ediyor. Haliyle çeyiz hazırlarken oyaları es geçmek pek mümkün değil. Listede yer alan oyaların başındaysa havlu kenarları, salon ve yatak odası için tığ oyaları, yemeniler için iğne, mekik ve boncuk oyaları, seccade takımı için ise kurdele ve etamin tercih ediliyor.
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