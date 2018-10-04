HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

Gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için çalışmalarına başlayan HDP, bu kapsamda “Demokratik Muhalefet Buluşmaları” adı altında 60’ı aşkın toplantı gerçekleştirdi ve stratejisini belirleme adına Diyarbakır’da parti yöneticileri ile bir araya gelme kararı aldı.

Birgün'de yer alan habere göre, HDP, Kürt ittifakının yanı sıra sol ve sosyalist oluşumlarla ve Meclis’teki partilerle de ittifak görüşmeleri yapmak istiyor. Bu kapsamda parti yönetimi, CHP’den yapılan “ittifak” açıklamasının ardından “bir adım atılmasını” bekliyor. Teklif geldiği anda parti yönetimi gerekli görüşmeleri gerçekleştirecek.

BAŞAK DEMİRTAŞ TARTIŞILIYOR



Kanaat önderlerine ve tanınmış isimlere de belediye eşbaşkanlık adaylığı teklifi götürecek parti yönetimi, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı da tartışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince eşinin cezaevinde olması nedeniyle kampanyaya aktif bir şekilde katılan Başak Demirtaş isminde uzlaşı sağlanırsa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden eşbaşkan adayı olarak gösterilecek.

HDP, bölge illerinde ise ittifakların yolunu arayacak. Eylül ayında yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantısında, 24 Haziran seçimleri öncesinde Kürt partileri ile yapılan ittifak görüşmelerinin bir benzerinin yerel seçimlerde de “genişletilerek” yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. HDP, yerel seçim stratejisine ilişkin son kararını, 20 Ekim’de Diyarbakır’da yapacağı parti yönetimi toplantısında verecek.



