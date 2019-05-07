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HDP'den AYM'ye mazbata başvurusu

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2019 18:58 | Son Güncelleme

HDP, YSK'nın KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

HDP'den AYM'ye mazbata başvurusu

HDP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi yönündeki kararına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesine bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Başaran, 31 Mart yerel seçimlerini kazanan ancak KHK ile ihraç edildikleri için mazbataları verilmeyen HDP'li belediye başkanı ve meclis üyesi adayları için AYM'ye başvurduklarını belirterek YSK'nın, halkın iradesini dikkate almadığını savundu.

YSK'nın kendini halkın yerine koyduğunu öne süren Başaran, "Anayasa Mahkemesini Anayasa'ya aykırı uygulamayı iptal etmeye, halkın iradesini halka teslim etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Başaran, gelecek günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuracaklarını söyledi.

(AA)

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HDP Anayasa Mahkemesi Mazbata KHK AYM

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