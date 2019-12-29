HABER
  4. HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar." dedi.

HDP'den yerli otomobil açıklaması

Temelli, bir düğün salonunda gerçekleştirilen, partisinin Batman il kongresinde yaptığı konuşmada, Libya'ya asker gönderilmesi için TBMM'ye gelecek olan tezkereye "hayır" diyeceklerini belirtti.

Sezai Temelli, "Libya tezkeresine 'hayır' diyeceğiz. Tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' dediğimiz gibi. Çünkü her tezkere hem o ülkelere yıkım getirdi hem de Türkiye'ye yıkım getirdi. Her tezkere aslında Türkiye'yi çok büyük belalara sürükledi. Türkiye'nin izlemesi gereken yegane politikası barış politikası olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kanal İstanbul Projesi'ne de karşı olduklarını dile getiren Temelli, "İstanbul kanalı bu ülkenin bir gereksinimi değildir ve çok büyük maliyetleri vardır." ifadesini kullandı.

Temelli, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobilin tanıtımının yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'eller aya bizler yaya' şimdi bu değişti 'eller Mars'a bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize. Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar."

Kaynak: AA

2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı2 milyon TL teklif verildi, satmadı! Fiyatı dudak uçuklattı
Ömer Çelik'ten ABD'deki saldırı hakkında açıklamaÖmer Çelik'ten ABD'deki saldırı hakkında açıklama
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu’ndan ’yerli otomobil’ açıklamasıİYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu’ndan ’yerli otomobil’ açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Batman HDP Kanal İstanbul libya tezkeresi Türkiye'nin otomobili

En Çok Okunan Haberler

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Diğer Haberler
Ömer Çelik'ten ABD'deki saldırı hakkında açıklama

Ömer Çelik'ten ABD'deki saldırı hakkında açıklama

İbrahim Kalın'dan Libya açıklaması: Berlin'de toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'Kanal İstanbul' ziyareti

İmamoğlu ile Akşener'den 'Kanal İstanbul' görüşmesi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lanetliyorum!

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.