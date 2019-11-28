HABER

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

"İstanbul-İzmir arasında otoyol ve köprülerden gidiş dönüşe bir asgari ücretli maaşı gerekiyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul-İzmir arasında otoyol ve köprülerden gidiş dönüş için bir asgari ücretli maaşı harcanması gerektiğini ileri sürdü.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kamu özel iş birliği projelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 yılı bütçesinde kamu özel iş birliğinde hayata geçirilen projelere milyarlarca lira ödenek ayrıldığını belirten Paylan, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın söz konusu projeler için devletin cebinden para çıkmayacağı yönünde açıklamalar yaptığını söyledi.

Paylan, bu yöntemle yapılarak hizmete sunulan köprü ve otoyolları, geçiş ücretleri yüksek olduğu için yoksul vatandaşların kullanamadığını savunarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan Ankara veya İzmir'e gitmek isteyen vatandaşlarımızın buralardan geçmek için yüzlerce lira ödemesi gerekiyor. Bu yollardan yoksul vatandaş mütevazi arabasıyla gidemiyor. İstanbul-İzmir arasında otoyol ve köprülerden gidiş dönüşe bir asgari ücretli maaşı gerekiyor. Bütün bu yol ve köprüleri ne yazık ki zenginler kullanabiliyor. Öte yandan Hazine garantisi nedeniyle bu yol ve köprülerden geçseniz de geçmeseniz de parasını ödüyorsunuz."

Paylan, Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ün kendisine verdiği mektubu, komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a okuduğunu belirterek, TCDD Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticilerinin söz konusu kazaya yönelik yargılanmalarının önünün açılmasını istedi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
CHP'li Öztrak: Türkiye’de çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretliCHP'li Öztrak: Türkiye’de çalışanların yüzde 43'ü asgari ücretli
Çin’den Hong Kong tasarısını onaylayan ABD’ye tehditÇin’den Hong Kong tasarısını onaylayan ABD’ye tehdit
Anahtar Kelimeler:
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan TBMM

En Çok Okunan Haberler

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Bakan Kurum'dan son dakika termik santral açıklaması

Bakan Kurum'dan son dakika termik santral açıklaması

Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması: Herkes hesabını 2023’e göre yapsın

Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici'yi yeniden aday gösterdi

CHP'den Faruk Bildirici hamlesi!

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.