HDP Eş Başkanı Sancar CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti, 'Arayışımız demokrasi ittifakı' dedi

Yargı alanındaki adaletsizliklere de değindiklerini belirten Sancar, "Enis Berberoğlu olayı var ama özellikle AİHM kararından itibaren Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu arkadaşlarımızın durumu da özel bir önem kazandı. AİHM kararını da Sayın Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle konuştuk. Bu konuda bir fikir ayrılığı görmüyoruz" dedi.

"Evet ittifak meselesi gündeme geldi ama bir seçim ittifakını konuşmama şeklinde gündeme geldi. Seçim ittifakları gündemimizde yok. Bizim herhangi bir ittifakın parçası olma gibi bir talebimiz ve arayışımız yok. Bizim arayışımız demokrasi ittifakıdır. Bunun için çerçeve oluşturduk ve siyasi partilere sunuyoruz. HDP'nin parlamento için herhangi bir ittifaka da ihtiyacı yok. Bütün kamuoyu araştırmaları oylarımızın yüksek gösteriyor ama bizim oylarımızın daha yüksek."

'Ortak açıklama yapılmaması bizim tercihimiz'

Sancar, Kılıçdaroğlu ile neden ortak açıklama yapmadıklarına ilişkin soru üzerine de "Bizim tercihimiz, açık tavrımız budur. Biz bu bu yöntemin daha faydalı olacağına kanaat getirdik. Diğer partilerden bize gelen bir talep değil" dedi.