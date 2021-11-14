HDP Eş Genel Başkanı Buldan: 'Kürt sorunu çözüldü' derseniz milyonlarca insana yalan söylemiş olursunuz

HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün 3. Olağanüstü Kongresine katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'nin kapatma davası için "mahkeme salonlarını da demokrasi mücadelesi yürüttüğümüz alanlar haline getirdik" diyen Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Batman ziyaretindeki çözüm süreciyle ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi.

HDP'nin demokratik bir cumhuriyet için mücadele ettiğini söyleyen Buldan, partisinin AKP ve MHP'den bir adım önde olduğunu söyledi ve iktidarın "son demlerini" yaşadığını savundu.

AKP ve MHP'nin, iktidarlarını kaybetme korkusuyla HDP'lilere saldırdığını, tutuklama ve gözaltılar ile HDP'nin çalışmalarının sekteye uğratılmaya çalıştıklarını öne süren Buldan, en fazla gözaltı ve tutuklamaları yaşayan kent olarak nitelendirdiği Diyarbakır'da "görkemli" bir kongre gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Buldan, "Onlara verilecek en büyük cevap bu salonun görkemli duruşudur" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır dahil dört ilde eş zamanlı düzenlenen bir operasyonda, "terör örgütünün şehir yapılanmasında yer aldıkları" iddiasıyla çoğu HDP yöneticisi 18 kişi gözaltına alındı.

AKP iktidarının ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini, halka ekonomik ve sosyal krizler yaşattığını savunan HDP Eş Genel Başkanı, Türkiye'yi kurtaracak partinin HDP olduğunu öne sürdü.

Kobani Davası

Geçtiğimiz hafta 6. duruşması görülen Kobani Davası'na da değinen Buldan, "bunun bir hukuk davası olmadığını, siyasi bir intikam davası olduğunu" dile getirdi.

HDP'nin mahkeme salonlarını da demokrasi mücadelesi alanları haline getirdiğini söyleyen Buldan konuşmasına şu sözlerle devam etti.

"Cezaevinde tutulan siyasetçiler AKP ve MHP'yi yargılıyorlar. Karşımıza komplo davaları ile çıkmayı mertlik, insanlık zannediyorlar. Sandıklarda bizi yenemedikleri için komplo davaları ile karşımıza çıkmayı yol olarak önlerine koydular.''

Ülkede hukuk kalmadığını, hırsızların, tecavüzcülerin, faili meçhul cinayet işleyenleri tutuklanmadığını iddia eden Pervin Buldan, Sedat Peker ve Mehmet Eymür'ün açıklamalarına da değindi:

"Bu ifşaatlara tanıklık ettiğimiz bugünlerde mahkemelerin ve Saray'ın kılı kıpırdamıyor ama barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verenler cezaevlerinde kalmaya devam ediyor."

'AKP'nin çözüldüğüne herkes inanır ama Kürt sorunun çözüldüğüne kimse inanmaz'

Türkiye'nin geleceğinın mahkeme salonlarında değil, seçim ve demokrasi meydanlarında kurulacağını söyleyen Buldan, iktidar partisinin Ankara'da farklı, bölge kentlerinde farklı konuştuğunu iddia etti.

Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Batman konuşmasında çözüm süreciyle ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak şunları söyledi:

"Batman'a son geldiğinde çözüm sürecini inkar eden bir AKP Genel Başkanı var. Çözüm Süreci hiç yaşanmamış gibi insanların gözünün içine bakarak yalan söylüyor. Eğer sorun çözüldüyse neden sürekli, 'Süreci biz bitirmedik, HDP bitirdi' diye yalan söylüyorsunuz? Şunu söylerseniz size inanırız: 'AKP bitti, çözüldü, çözülmeye devam ediyor.' Bunu derseniz buna herkes inanır ama 'Kürt sorunu çözüldü' derseniz milyonlarca insana yalan söylemiş olursunuz."

'İdris Baluken İmralı ve Kandil'e gelen giden arkadaşımızdı, o yolu bize siz açtınız'

Kürt sorunu çözülmeyi bekleyen devasa bir sorun olduğunu kaydeden HDP Eş Genel Başkanı, "Kürt sorununu inkar etmek kimsenin haddi değildir" dedi.

Çözüm süreci döneminde 2013 yılında Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında "tarihi bir mektup" okuduklarını söyleyen Pervin Buldan, devamında 2015 yılında Dolmabahçe'de bir masa kurulduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreci inkar ettiğini savundu.

2015'ten bu yana "Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını", "çözüm sürecinin yargılamaya çalışıldığını", "İmralı heyetinde yer alan Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e onlarca yıl ceza verildiğini" hatırlatan Pervin Buldan şöyle konuştu:

"Baluken bu ülkeye barış gelsin, demokrasi gelsin diye sizin bilginiz dahilinde İmralı ve Kandil'e gelen giden arkadaşımızdı. O yolu bize siz açtınız, İmralı'ya biz yüzerek gitmedik, tahsis ettiğiniz kosterlerle gittik. İmralı'nın kilidini biz açmadık, o anahtarı siz bize verdiniz. Ama şimdi bütün bunlar olmamış gibi bir süreci tamamıyla yargılamaya kalktığınız zaman o zaman Kürtlere düşmanlık yaptığınızı hatırlatırız. Evet Kürt düşmanısınız, demokrasi düşmanısınız, bu ülkeye barışın gelmesini istemiyorsunuz. Çünkü koltuklarınızı kaybetmenin kaygısını yaşıyorsunuz."

'**Kürtler lafa değil hakikate bakıyor**'

Konuşmasında HDP belediyelerine yönelik kayyum atamalarına da değinen Buldan, "iktidar partisinin Türkiye halklarını umursamadığını, Saray'ın penceresinden baktıkları için ülkeyi güllük gülistanlık gördüklerini" söyledi.

Buldan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama bu ülkede yoksulluk, sefalet ve açlık var. Ülkede, yolsuzluklar hırsızlıklar var. Atadığınız kayyımlar yolsuzlukları ile tarihe geçti. Tarih sizi de kayyımlarınızı da unutmayacak."

"Barışın yolu nasıl Diyarbakır'dan geçiyorsa 2023'ün yolu da mutlaka Diyarbakır'dan geçecektir" diyen Buldan, Kürtlerin lafa değil, hakikate ve yapılanlara baktığını söyledi.

