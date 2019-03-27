MUŞ/BİTLİS (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hiç kimseden zorla oy istemiyoruz. Bize oy veren de oy vermeyen de her bir insanımız bizim yanımızda kıymetlidir." dedi.

Muş Belediye binası önünde partisinin düzenlediği mitingde konuşan Buldan, yerel seçim öncesinde son mitinglerini yaptıklarını söyledi.

Partisinin gittiği her yere umudu, cesareti, kararlılığı, barışı ve bu ülkeye olan sevdasını götürdüğünü belirten Buldan, şunları kaydetti:

"Bugün burada aynı kararlılığı ve umudu görüyoruz. Bize oy veren, vermeyen herkesin gözü kulağı HDP'de. Çünkü biz ülkenin geleceğini düşünen tek partiyiz. Biz barışı, adaleti ve hukuku savunuyoruz. Bizler bu ülkenin geleceğini düşünüyoruz. Hiç kimseden zorla oy istemiyoruz. Bize oy veren de vermeyen de her insanımız bizim yanımızda kıymetlidir."

- Bitlis

Muş'tan kara yoluyla Bitlis'e geçen Buldan, partisinin Ulu Cami önünde düzenlediği mitinge katıldı.

Buldan, Bitlis'te olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Belediye başkan adaylarının halka hizmet etmek istediğini vurgulayan Buldan, şöyle devam etti: