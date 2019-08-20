HABER

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan kayyum açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanması nedeniyle HDP İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan kayyum açıklaması!

Pervin Buldan, "Biz 23 Haziran'da İstanbul'u almayı başardıysak Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i kayyumlardan almayı başarabiliriz. Ancak bunun için birlikte, beraber omuz omuza yürümeye ihtiyaç var. İşte bugün Türkiye bir demokrasi sınavından geçecek.Herkesin ortak hareket etmeye ihtiyacı olan bir günden geçiyoruz" dedi.

"ÇAĞRIMI BAŞTA KILIÇDAROĞLU OLMAK ÜZERE TÜM SİYASİ PARTİLERE YÖNELTMEK İSTİYORUM"

Buldan, "Bugün çağrım özellikle Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP başta olmak üzere TBMM'de grubu olan partiler AKP ve MHP hariç grubu olan partiler, yine meclis dışında olan siyasi partiler, demokrasi savunucuları, barış yanlıları herkese çağrımız budur. Bu sınavı birlikte geçmek zorundayız. Bugün bize yapılan yarın elbette size yapılır. Ben bu çağrımı başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır" diye konuştu. (DHA)

Düğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılarDüğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılar
CHP'li Öztrak: Terörün değirmenine su taşırsınızCHP'li Öztrak: Terörün değirmenine su taşırsınız
Arınç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret ettiArınç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Pervin Buldan HDP Diyarbakır Van mardin

En Çok Okunan Haberler

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Diğer Haberler
AK Parti'den görevden alınan HDP'li başkanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den 'kayyum' açıklaması!

İzmir'deki orman yangınında THK uçakları kullanılmadı mı? CHP Sözcüsü'nden tepki

İzmir'deki orman yangınında THK uçakları kullanılmadı mı?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ifadeye çağrıldı

Belediye başkanı ifadeye çağrıldı!

Bakan Soylu'dan 3 belediye başkanının görevden alınmaları hakkında açıklama

Bakan Soylu'dan 3 başkanının görevden alınması hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.