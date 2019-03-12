HABER

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Erzurum'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Pervin Buldan: - "Anketlerde düştüklerini gördükçe bize saldırıyorlar. Sanıyorlar ki bize saldırdıkları zaman insanlar bizden soğuyacak ve oy oranlarımız düşecek. Ama onlar saldırdıkça biz daha çok büyüyeceğiz" - "Bu ülkede hiçbir kimse ezana hakaret etmez. Allah bizim semalarımızdan ezan sesini eksik etmesin"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Anketlerde düştüklerini gördükçe bize saldırıyorlar. Sanıyorlar ki bize saldırdıkları zaman insanlar bizden soğuyacak ve oy oranlarımız düşecek. Ama onlar saldırdıkça biz daha çok büyüyeceğiz." dedi.

Pervin Buldan, Hınıs ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hınıs'tan büyük oranda oy beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hınıs Belediyesini kazanacaklarını belirten Buldan, "Hınıs halkı 31 Mart seçimlerinde kayyumları Ankara'ya gönderecek. Çünkü gittiğimiz her yerde halkımız kayyumların biletini kestiğini söyledi. Erzurum'un ilçelerinde de halkımız kayyumların biletini kesti." diye konuştu.

Önceki seçimlere baskı altında girdiklerini, her türlü engellemeye rağmen önemli oy oranlarına ulaştıklarını ifade eden Buldan, 31 Mart seçimlerinde de büyük bir başarıya imza atacaklarına inandığını kaydetti.

Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yaşananlara değinerek, "Dün Tayyip Bey İstanbul Taksim'deki kadınlar için 'ezan okunurken ezanı yuhalayıp ıslıkladı' dedi. Oradaki kadınların isyanı barikatlara, güvenlik güçlerinin saldırısına ve gaz bombalarınaydı. İşte dini siyasete alet edenler bir daha yalana başvurdular. Bu ülkede hiçbir kimse ezana hakaret etmez. Allah bizim semalarımızdan ezan sesini eksik etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Buldan, Cumhur İttifakını eleştirerek, şöyle konuştu:

"Anketlerde düştüklerini gördükçe bize saldırıyorlar. Sanıyorlar ki bize saldırdıkları zaman insanlar bizden soğuyacak ve oy oranlarımız düşecek. Ama onlar saldırdıkça biz daha çok büyüyeceğiz. Kürt halkının güvence olarak gördüğü parti HDP'dir. HDP Türkiye'nin önemli bir siyasi aracıdır, bunun için siyaset yapmamıza engel oluyorlar. Bize 'terörist, bölücü' diyor ama biz bu ülkede eşit ve kardeşçe yaşamı savunan, ülkenin bütünlüğü içinde kendi dilinde ve ilkelerinde yaşam hakkı tanınan partiyiz. Partimizi ve milletvekillerimizi terörist olarak göstermek büyük acizliktir."

Buldan daha sonra Tekman ilçesine geçerek ilçe merkezinde vatandaşlara hitap etti.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!
Filipinler’de kızamık salgını: 261 ölüFilipinler’de kızamık salgını: 261 ölü
Anahtar Kelimeler:
HDP miting Pervin Buldan

En Çok Okunan Haberler

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı!

Elfin Tataroğlu, o sözleri duyunca Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'yi terk etti

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.