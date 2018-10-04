HABER

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 13:35 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi. Buldan'ın savunma yapmadığı için yargılamanın sürüncemede kaldığını belirten mahkeme başkanı, Buldan'ın zorla getirilmesine karar verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Buldan'ın avukatı Bayram Arslan katıldı.

Mahkemeye yazılı dilekçe sunan avukat Arslan, müvekkilinin milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince yargılamada durma kararı verilmesini talep etti.

ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Necati Kayaközü, Arslan'ın talebinin usul ve yasaya aykırı olduğunu değerlendirerek, talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Yılmaz, Buldan'ın üzerine atılı suçlamanın Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında kovuşturmaya istisna suçlardan olduğunu açıklayarak, talebin reddine karar verdi.

Buldan'ın savunma yapmadığı için yargılamanın sürüncemede kaldığını belirten Başkan Yılmaz, Buldan'ın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

PARTNERPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şeyPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şey
Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorumSelahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum
MHP'den af ve ittifak açıklamasıMHP'den af ve ittifak açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Pervin Buldan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

MHP'den af ve ittifak açıklaması

MHP'den af ve ittifak açıklaması

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Seçim kulisi: AK Parti'de kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak!

Seçim kulisi: AK Parti'de kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.