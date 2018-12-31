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- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2018 00:11 | Son Güncelleme

"31 Mart'tan sonra kayyum atanmış belediyeden çok daha fazlasını geri alarak yerelde iktidara geleceğiz"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart'tan sonra kayyum atanmış belediyeden çok daha fazlasını geri alarak yerelde iktidara geleceğiz." dedi.

Temelli, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda, "Yerel demokrasi için Muğla buluşması" adlı toplantıda partililere hitap etti.

Fırat'ın doğusunun Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını savunan Temelli, "Suriye'den dış güçler çekilsin evet. ABD çekiliyor. Hepsi çekilsin ama öncelikli olarak Suriye'de IŞİD denen çeteye son verilmesi gerekiyor. Onun tüm artıklarına da son vermek gerekiyor. Bunu uluslararası koalisyon, Birleşmiş Milletler başarabilir. Bugüne kadar bu çeteye son vermemelerinin nedeni Suriye halklarının çözümsüzlüğe mahkum edilip Suriye üzerinden kendi hesaplarını görme dertleridir." diye konuştu.

Yerel seçimlerin yaklaştığına değinen Temelli, "31 Mart'tan sonra kayyum atanmış belediyeden çok daha fazlasını geri alarak yerelde iktidara geleceğiz. Batı'da da Cumhur İttifakı'nı her yerde gerileteceğiz. Türkiye'de demokrasinin, barışın önünü açacağız." dedi.

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bodrum HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Muğla Suriye

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