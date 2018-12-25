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HDP hangi illerde aday gösterecek? Aydın sürprizi

SEÇİM HABERLERİ  | 25.12.2018 07:44 | Son Güncelleme

Yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren HDP'nin, hangi illerde aday göstereceğiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. İstanbul kararı merak konusu olan HDP’nin Aydın’da aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. Kararda CHP’nin yeniden aday gösterdiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Afrin operasyonuna verdiği desteğin etkili olduğu konuşuluyor.

Yerel seçim hazırlıklarında aday belirleme sürecine giren HDP doğudaki illerde göstereceği bazı isimleri netleştirirken batıda muhalefet partilerinin ilan edilen adaylarını da içeren il etüt raporlarına göre tutum alma kararı verdi.

MARDİN, MUŞ, KARS ADAYLARI TAMAM, İLANI BEKLENİYOR

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; HDP’nin hafta sonu yaptığı toplantıda yerel seçim hazırlıkları ele alındı. Edinilen bilgiye göre doğudaki bazı il ve ilçelerde adayları belirlemek için 30 Aralık’ta yapılacak eğilim yoklamasının ardından isimler ilan edilmeye başlanacak. Temayül yoklaması yapılacak iller dışında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na görevden alınan Ahmet Türk’ün yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Muş Belediye Başkanlığı için Sırrı Sakık ve Kars Belediye Başkanlığı için de Ayhan Bilgen’in isimlerinin kesinleştiği ancak açıklamanın ocak ayı başında yapılabileceği ifade ediliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de daha önce aynı kentte belediye başkanlığı yapmış olan Feridun Çelik’in adı geçiyor.

BATI İLLERİNDEN ETÜT RAPORLARI İSTENDİ

HDP’nin hafta sonu yaptığı toplantıda batı illerindeki tutum da ele alındı. Batıda, “AK Parti MHP ittifakını geriletecek işbirliği, ittifaklara açık olmak” stratejisi kapsamında merkezi düzeyde hiçbir temasın gerçekleşmediği HDP, bundan sonrası için ilan edilen adaylar üzerinden tutum almaya karar verdi. Bu çerçevede batıdaki tüm illerden, o ildeki genel durum, seçenekler ve muhalefet partilerinin ilan ettiği adaylarla ilgili değerlendirmelerin de yer aldığı “etüt raporları” istendi. Yaklaşık bir hafta içinde gelecek bu raporların ardından batıda “çok seçenekli” bir tutum ortaya çıkabilecek. Bazı illerde aday çıkarma, bazı illerde ise muhalefetin adayına göre çıkarmama kararı verilebilecek. Merkezi iş birliği arayışlarının karşılıksız kaldığı partide bundan sonra muhalefetin adaylarının verdiği mesajlar dikkate alınacak. Kararlarda da bu adayların söylemine bakılacak.

ADINI BOMBAYA YAZMIŞTI

ozlem

HDP kulislerine göre batı illerinde HDP adayı çıkarılacak illerden birinin Aydın olma ihtimali çok yüksek. Bu eğilimde HDP’nin karşı çıktığı Afrin operasyonu sırasında Aydınlı bir askerin CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adını Afrin’e atılan bir top mermisinin üzerine yazmasının etkili olduğu konuşuluyor. Çerçioğlu da, adının yazılı olduğu top mermisini gördüğünde çok duygulandığını söylemiş, “Onların bizim manevi desteğimizi yanlarında hissetmeleri mutluluk verici. Dualarımız onlarla” demişti. Hem bu olay hem de Çerçioğlu’nun genel söylemleri HDP’nin hassasiyetlerine uygun olmadığı için Aydın’da aday çıkarma olasılığının yüksek olduğu konuşuluyor. Ancak bu il için de son karar yine yerelden gelecek etüt raporu görüldükten sonra verilecek.

Üst düzey bir HDP yetkilisi, batı illerinde gösterilecek olası adayların oyların bölünmesine yol açıp seçimin kaybedilmesine yol açması ihtimaline karşı, “Aday belirlerken bize sormayıp sonra sonuçlarını bize yüklemek doğru olmaz. Başlangıçta adaylar ortaklaştırılmış olsa birlikte bunun yükü olumlu ya da olumsuz birlikte çekilir. Böyle bir durum yoksa bunun sorumluluğu HDP’ye yıkılamaz. Herkes kendi sorumluluğunu taşısın” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 Aydın HDP Özlem Çerçioğlu

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