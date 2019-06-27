HABER

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

"Başta Aleviler olmak üzere, birçok toplumsal kesimin çocuklarının mağdur edildiği zorunlu din dersleri, 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olarak hala korunuyor hatta genişletiliyor"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Başta Aleviler olmak üzere birçok toplumsal kesimin çocuklarının mağdur edildiği zorunlu din dersleri, 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olarak hala korunuyor hatta genişletiliyor." dedi.

Kenanoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, zorunlu din dersleriyle ilgili yeni bir davanın daha kazanıldığını söyledi.

Zorunlu din derslerinin 12 Eylül darbesi sonrasında oluşturulan 1982 Anayasa'sı ile zorunlu hale getirilmiş "darbe anayasası ürünü" olduğunu belirten Kenanoğlu, "AK Parti iktidarı sürekli darbelere karşı olduğunu ve darbelerin de mağduru olduğuna atıfta bulunarak bu konuda yoğun bir siyaset üretiyor. Başta Aleviler olmak üzere birçok toplumsal kesimin çocuklarının mağdur edildiği zorunlu din dersleri, 12 Eylül askeri darbesinin bir ürünü olarak hala korunuyor hatta genişletiliyor." ifadesini kullandı.

"Zorunlu din derslerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in övgüsüne mazhar olmuş dersler" olduğunu belirten Kenanoğlu, "Gülen, bu zorunlu din dersleri nedeniyle Kenan Evren'i cennetlik ilan etmiştir. Gülen'in övgüsüne mazhar olan bir dersin hala korunuyor ve uygulamada olması hükümet açısından da oldukça düşündürücü bir konudur." diye konuştu.

AİHM'in 2007 ve 2014 yıllarında zorunlu din dersleriyle ilgili kararlar verdiğini hatırlatan Kenanoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kararlarda, derslerin zorunlu olmaktan çıkartılması gerektiği hususunun altını çizdi. Bununla ilgili Türkiye'de, Danıştayda alınmış onlarca karar var. Bu kararlardan sonuncusu da geçtiğimiz günlerde alındı. Böylelikle bu dersin bir kere daha anayasaya, insan hak ve özgürlüklerine, çocuk haklarına aykırı olduğunun altı çizildi. Zorunlu din derslerinin zorunlu olmaktan çıkartılması şu aşamada bir zorunluluk haline gelmiştir. Zaten mahkemeye başvuran her aile bu davayı kazanıyor. Bu bilindiği halde bunun hala devam ediyor olması ailelere yönelikte bir zulümdür."

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Bakan Gül, Afganistan Adalet Bakanı Enver ile görüştüBakan Gül, Afganistan Adalet Bakanı Enver ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan’daMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan’da
Anahtar Kelimeler:
Ali Kenanoğlu

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

CHP ve İYİ Parti'den Mehmet Temirtaş’a yönelik saldırıya kınama

CHP ve İYİ Parti'den Demirtaş’a yönelik saldırıya kınama

CHP'den erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda Trump Türkiye'nin endişelerini iyi biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı mesaj: Trump iyi biliyor

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.