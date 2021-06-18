HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP İzmir il binasına saldırı: Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı

HDP İzmir il binasına saldırı: Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı

18.06.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkların Demokratik Partisi'nin İzmir il binasında dün sabah silahlı saldırı düzenleyen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı. Gözaltına alınan Gencer, emniyetteki işlemleri sonrası bu sabah adliyeye sevk edilmişti.

HDP İzmir il binasına saldırı: Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasında dün sabah silahlı saldırı düzenleyen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı. Gözaltına alınan Gencer, emniyetteki işlemleri sonrası bu sabah adliyeye sevk edilmişti.

Onur Gencer dün sabah 11.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesinde bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na girmiş, etrafa ateş açmış ve Deniz Poyraz'ı öldürmüştü.

DHA: 10 mermiyi de ateşledi

Demirören Haber Ajansı (DHA), HDP İzmir il binasına taksiyle giden Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğunun öğrenildiğini bildirdi.

DHA ayrıca Gencer'in saldırıyı, Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiğini, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediğini aktardı.

Yine DHA'nın haberine göre, Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah yoktu. Gencer, emniyette verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söyledi.

Gencer'in Instagram hesabında tüfekli ve poligonda ateş açarken çekildiği fotoğrafları bulunuyor.

HDP, saldırıdan hükümeti sorumlu tutmuştu

HDP'den yapılan açıklamada, saldırıdan hükümet sorumlu tutulmuş, "Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi" denilmişti.

Saldırı sonrası HDP Genel Merkezi'nde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar, "Katilin amacı katliam yapmaktı" demiş ve saldırganın dün yapılması planlanan 40 kişilik toplantıyı hedef almak istediğini söylemişti:

"Şunu öncelikle belirteyim, burada sadece rastgele bir kişiyi öldürme ile sınırlı bir plan söz konusu değildir, bugün İzmir İl örgütümüzde saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı. Daha önce planlanmış olan bu toplantı acil bazı nedenlerden dolayı ertelendi. Yani burada plan açıktır, yapılmak istenen bir katliamdır."

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, saldırının düzenlendiği İzmir il binasının, 24 saat aralıksız polis gözetiminde olduğuna da dikkat çekilmişti.

Saldırı sonrası tüm partiler kınama mesajları paylaşmış, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de saldırı için "Kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir" ifadelerini kullanmıştı.

HDP İzmir il binasına saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti, parti yönetimi hükümeti suçladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
İstanbul'da kan donduran cinayet! Kuyuda cesedi bulunduİstanbul'da kan donduran cinayet! Kuyuda cesedi bulundu

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.