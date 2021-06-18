HDP İzmir il binasına saldırı: Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı

Yine DHA'nın haberine göre, Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah yoktu. Gencer, emniyette verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söyledi.

DHA ayrıca Gencer'in saldırıyı, Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiğini, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediğini aktardı.

HDP, saldırıdan hükümeti sorumlu tutmuştu

HDP'den yapılan açıklamada, saldırıdan hükümet sorumlu tutulmuş, "Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi" denilmişti.

Saldırı sonrası HDP Genel Merkezi'nde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar, "Katilin amacı katliam yapmaktı" demiş ve saldırganın dün yapılması planlanan 40 kişilik toplantıyı hedef almak istediğini söylemişti:

"Şunu öncelikle belirteyim, burada sadece rastgele bir kişiyi öldürme ile sınırlı bir plan söz konusu değildir, bugün İzmir İl örgütümüzde saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı. Daha önce planlanmış olan bu toplantı acil bazı nedenlerden dolayı ertelendi. Yani burada plan açıktır, yapılmak istenen bir katliamdır."

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, saldırının düzenlendiği İzmir il binasının, 24 saat aralıksız polis gözetiminde olduğuna da dikkat çekilmişti.