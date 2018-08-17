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HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:34 | Son Güncelleme

Adıyaman'da HDP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındı.

HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Önceki gün Kömür Beldesine bağlı Kaşköy’de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor. Daha önce 12 adrese baskın yaparak 8 kişiyi göz altına alan güvenlik güçleri bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle HDP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan diğer 3 kişinin de terör örgütüyle bağlantılı kişiler olduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İHA

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HDP belediye başkanı kömür belde belediyesi

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