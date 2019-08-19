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HDP'li belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:34 | Son Güncelleme

Mardin'de HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı şehit yakınları, yapılan görevlendirme sayesinde işine geri dönecek.

HDP'li belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak

Hak-İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ile Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman'ı belediyede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Orhan Kandemir, belediyeye görevlendirme yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

YENİDEN İŞE ALINACAKLAR

Mardin'in bu görevlendirme sayesinde daha güzel bir şehir olacağını işaret eden Kandemir, "Sayın Valimiz yarım kalan işlerini tamamlamaya geldi. HDP'li Ahmet Türk ilk işe başladığı zaman 12 şehit yakınını işten çıkartmıştı. Sayın Valimiz, kayyum olarak ilk icraatının şehit yakınlarını yeniden işe başlatmak olacağını söyledi. Bu bizim için ve şehit ailelerimiz için çok güzel bir haber oldu." dedi.

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249 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Hak-İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Cihan ise görüşmede Vali Yaman'a belediyeden HDP'li yöneticiler tarafından işten çıkarılanların durumunu dile getirdiklerini aktararak, "Bize başta şehit aileleri olmak üzere işten çıkartılan arkadaşları tekrar işe başlatacağının müjdesini verdi. Bu bizi çok sevindirdi. İnşallah haksız yere, mobbing ve siyasi kararlar durumunda işten çıkartılan arkadaşlarımız bir daha kendi işlerine dönecek. Belediyeden 249 kişi işten çıkartılmıştı." diye konuştu.

İşten çıkartılan Şeyhdavut Gökoğlu ise HDP'li belediye yöneticilerinin kendisinin de arasında yer aldığı 12 şehit yakınını işten çıkardığını belirterek, "Kayyum geldi inşallah daha iyi günler göreceğiz." ifadesini kullandı.

Şehit yakını Aşye Şimdi, "Ben 10 ay çalıştım. 10 ay sonra darbeyi ilk yiyenlerden biri de ben oldum. Şehit kardeşiyim diye işten çıkışım verildi." dedi.

Kaynak: AA


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HDP belediye şehit yakınları

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