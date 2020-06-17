HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkındaki davada karar verildi

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Buluttekin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerine atılı suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Savunmasında üzerine atılan suçlamaları reddeden Buluttekin, "Cenazelere dini vecibeleri yerine getirmek için katıldım. HDP'nin aldığı kararlar ve talimatlara uyarak bu şekilde hareket ederek, yasal olarak katılım sağladım. Bu nedenle tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, delillerin önemli ölçüde toplanması, tutuklulukta geçirdiği süre, gelinen kovuşturma aşamasında sanığın kaçma, gizlenme, delilleri karartması ve somut olguların bulunmayışı konularını dikkate alarak, Buluttekin'in yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol hükümlerince tahliyesine karar verdi.