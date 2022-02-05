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HDP'li Gergerlioğlu'na dolandırıcılık şoku! Tatil yapmak isterken tuzağa düştü

05.02.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesiyle birlikte tatil yapmak isteyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dolandırıcıların tuzağına düştü. Gergerlioğlu, bir internet sitesi üzerinden Antalya'daki bir otelin markasını kullanan şahıslara 8 bin lira gönderdi. 1 gün sonra dolandırıcılardan gelen özür telefonuyla ilse gerçek ortaya çıktı. Parayı geri ödeyeceklerini belirten dolandırıcıların bunu yapmaması üzerine ise HDP'li vekil şikayette bulundu.

HDP'li Gergerlioğlu'na dolandırıcılık şoku! Tatil yapmak isterken tuzağa düştü

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 20 Ağustos 2021'de ailesiyle tatil yapmak amacıyla internet üzerinden araştırma yaptı. Antalya'da bir tatil köyünün sitesine giren Gergerlioğlu, otel yetkilileriyle rezervasyon yapmak için irtibat kurdu. Otel yetkilisi olduğunu söyleyen kişilerin verdiği banka hesabına 8 bin lira para gönderen Gergerlioğlu, bir gün sonra telefonla arandı.

Cep telefonundan arayan kişiler, "Siz iyi bir insanmışsınız, size bunu yaptığımız için özür dileriz" diyerek geri ödeme için banka hesap bilgilerini istedi. Ancak para geri ödenmedi.

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OTEL YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ AMA...

Bu konuşma üzerine dolandırıldığını anlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu tatil köyü yetkilileriyle görüştü. Otel yetkilileri, sosyal medya üzerinde şirketlerinin ismi kullanılarak indirim bahanesiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını söylemeleri üzerine milletvekili Gergerlioğlu da adli makamlara başvurdu.

Kocaeli'nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere yapılan suç duyurusunda bulunan Gergerlioğlu, kendisini arayan dolandırıcıların yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suça konu paranın Ümraniye'de bir banka şubesinden temin edildiği gerekçesiyle dosyaya yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ömer Faruk Gergerlioğlu
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