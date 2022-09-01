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HDP'li Gergerlioğlu'ndan PKK'ya silah bırakma çağrısı

01.09.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan terör örgütü PKK'ya dikkat çeken bir çağrı geldi. Örgütün silah bırakmasını gerektiğini ifade eden Gergerlioğlu, "Çatışmaları sürdüren örgütün, PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması ve 1 Eylül Barış Günü'nde sorunlarımızı artık Meclis'te çözmemiz gerekiyor." dedi.

HDP'li Gergerlioğlu'ndan PKK'ya silah bırakma çağrısı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 1 Eylül Dünya Barış Günü olduğunu anımsatarak, insanlığın yılda bir kez gelen bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Dünyada toplumlar ve bireyler arasında sorunlar, savaşlar olabileceğini dile getiren Gergerlioğlu, insanlığın amacının her zaman barışa ulaşmak olduğunu hatırlattı.

"ÇATIŞMALAR BİR AN EVVEL BİTMELİ"

İnsanların dünya savaşlarından, bölgesel çatışmalardan çok çektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, "Savaş kaybettirir, barış kazandırır. Biz Türkiye'de dini ve etnik ayrımlardan dolayı da sorunların olduğunu, çatışmalar çıktığını biliyoruz. Sorunların olduğu bir yerde barış yoktur ve mutlaka bunlara çözüm bulunması gerekir. 1 Eylül Barış Günü'nde Kürt meselesinden kaynaklı çatışmaların bir an evvel bitmesi gerektiğini tekrar söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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"PKK SİLAH BIRAKMALI"

Silahlı çatışma içinde bulunan örgütlerin mutlak suretle silahını bırakması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, "Çatışmaları sürdüren örgütün, PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması ve 1 Eylül Barış Günü'nde sorunlarımızı artık Meclis'te çözmemiz gerekiyor. Çatışmanın, ölümün, kanın hiç kimseye bir faydası yok. Artık çözümün bulunması gereken bir zaman dilimindeyiz." ifadesini kullandı. (AA)

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