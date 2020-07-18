HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, tecavüz suçlaması üzerine partisinden istifa etti

HDP'nin tek Süryani milletvekili olan Tuma Çelik, hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmasının ardından istifa etti. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katılıp, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. Çelik istifa ederken yaptığı açıklamada, milletvekili seçildiği günden beri başta Süryanilere yönelik olmak üzere birçok konuda yaşanan hukuksuzlukları ve tarihi olayları gündeme getirmeye çalıştığını, TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız etmiş olduğu, bu yüzden de değişik biçimde ve farklı boyutta kişiliğine karşı iftiralar, suçlamalar ve tehditlerin geliştirildiğini savundu: ''Bunun yanında bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı. Söz konusu kadının yaptığı bu iftiraları Partime ve daha birçok yere taşıdı. Partim bu konuyu araştırmak için kadınla ve benimle defalarca görüştü.

"Olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra kadın bu sefer farklı bir senaryo ile savcılığa şikâyette bulundu. Kesinlikle iftiraya dayalı bu şikâyet üzerine savcılığın hakkımda hazırladığı fezleke TBMM ulaşması sonrasında ve hiç zaman kaybedilmeden ilgili komisyonun 22.07.2020 tarihli toplantısının gündemine alındı. Yüzlerce fezlekenin bekletildiği komisyonda siyasi saiklerle gündeme alınmış olması anlatılanların yalan olduğu gerçeğini değiştirmez." Çelik, ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyduğunu belirtti ve bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP'den istifa etme kararı aldığını açıkladı: "Bilinmelidir ki gerçekle alakası olmayan bu iddia üzerine açılan soruşturma dosyasından adil bir yargılama olması durumunda kesinlikle beraat edeceğime inanıyorum.'' Bu iddianame üzerine Çelik hakkında fezleke düzenlendi. HDP Kadın Meclisi de konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı ve bu süreçten pandemi başlamadan önce haberdar olduklarını, iddialarda bahsi geçen kadınla "kadının beyanı esastır" ilkesi üzerine görüştüklerini belirtti: